OĽaNO chce iniciovať mimoriadnu schôdzu: Žiadajú hlavu šéfky rezortu školstva Lubyovej

BRATISLAVA - Opozičné hnutie OĽaNO začína zbierať podpisy poslancov s cieľom iniciovať mimoriadnu schôdzu NR SR s jediným bodom, ktorým je vyslovenie nedôvery ministerke školstva Martine Lubyovej. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to vyhlásila predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová s tým, že dôvodom sú škandalózne dotácie v rezorte.

Opozičná poslankyňa poukázala na dva nové prípady. "Lubyová dala spoločnosti NEUROPOWER dotáciu 1,2 milióna eur, pričom podľa zmluvy samotná spoločnosť nedá do projektu z vlastných peňazí ani jeden cent. Firma vznikla v roku 2016, informácie z účtovníctva sú zatiaľ dostupné iba za rok 2017, kedy nemala žiadny majetok, zamestnancov, nemala vôbec nič, iba nejaké peniaze v hotovosti," upozornila Remišová.

Dotácie pre firmu, ktorá neexistuje

Na základe osobnej návštevy tejto spoločnosti tvrdí, že tam nie je ani len schránka, ani tabuľka s názvom firmy a o firme tam nikto nepočul. "Táto spoločnosť má robiť základný výskum v oblasti využitia neurónových sietí na sledovanie spotreby energie pri železničných lokomotívach. Takýto výskum by bez problémov mohlo robiť viacero pracovísk na univerzitách alebo v Slovenskej akadémii vied. Tam musia výskumníci často bojovať, aby na nejaký projekt získali 2000 eur. Ale štát dá bez problémov 1,2 milióna eur súkromnej firme, o ktorej nikto nikdy nepočul," odkázala.

Zdroj: Jan Zemiar

Druhý prípad sa týka firmy NaviDate, ktorej rezort školstva pridelil dotáciu 770-tisíc eur na projekt Pasívny optoelektronický vyhľadávací systém. Podľa Remišovej zistení firma sídli podobne ako ďalšie podporené spoločnosti v rodinnom dome majiteľa, ktorý je chirurgom. "Zdá sa, že podľa pani ministerky robia na Slovensku najlepší priemyselný výskum práve firmy v rodinných domoch," konštatovala Remišová s tým, že firma vznikla minulý rok.

Netransparentný systém

Cieľom projektu podporeného ministerstvom školstva je "navrhnúť prototyp pasívneho optoelektronického vyhľadávacieho systému, ktorý bude schopný monitorovať pohyblivé objekty". Remišová však upozorňuje, že iná česká firma, ktorá v minulosti spolupracovala s firmou OPROX, Optický lokalizačný systém na sledovanie pohyblivých cieľov predstavila na konferencii už v roku 2015 a funkčný prototyp stále ponúka na svojej internetovej stránke.

Zdroj: Jan Zemiar

Celkový systém podľa jej slov vyzerá ako veľmi netransparentný a rozdávajúci peniaze "od buka do buka". "Nedopustíme, aby sa financie určené na podporu výskumu, či už z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu, rozdeľovali pochybným spôsobom. Štát musí s peniazmi od ľudí narábať efektívne, nemôžeme sa zmieriť s tým, že každý väčší projekt je spojený s nejakým škandálom," dodala.

OĽaNO zaútočilo na nezávislý a odborný systém

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová v mene svojich politických cieľov podľa ministerstva školstva bezprecedentným spôsobom zaútočili na nezávislý, odborný systém hodnotenia výskumu a vývoja, ako aj na samotných riešiteľov projektov a odborných hodnotiteľov. Rezort školstva tak reaguje na dnešnú tlačovú besedu opozičnej poslankyne Remišovej, na ktorej upozornila na dva nové prípade škandalózne pridelených stimulov pre výskum a vývoj.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Podľa ministerstva školstva je smutné, že podobné útoky zastrašujú a demotivujú odborníkov, ktorí by mohli hodnotiť vedecké projekty na Slovensku. „Všetci, ktorí sa takýmto útokom venujú, by si mali uvedomiť, že to môže mať vážne následky pre čerpanie prostriedkov na vedu a výskum pre celé Slovensko. Pri takomto škandalizovaní a politizovaní odborných aktivít sa ľudia boja nielen hodnotiť, ale aj podávať projekty. Ministerstvo potom nemá možnosť zvyšovať čerpanie prostriedkov," tvrdí ministerstvo školstva vo svojom stanovisku.

Rezort školstva nechápe logiku celej tlačovej besedy, pretože tvrdenie poslankyne Remišovej, že: „dotácie musia ísť firmám, ktoré na svoju prácu musia potrebovať výskum a vývoj“, vôbec neodporuje tomu, ako boli prostriedky rozdelené. K obvineniam poslankyne sa budú vyjadrovať jednotlivé napadnuté firmy. Ministerka školstva Martina Lubyová je pripravená na odbornú verejnú diskusiu s poslankyňou Remišovou.

Hodnotenia pôsobia podozrivo

V pondelok poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a tímlíder strany pre školstvo Branislav Gröhling upozornil, že niektoré projekty, ktoré získali financie zo stimulov pre výskum a vývoj majú rovnaké hodnotenia od rôznych hodnotiteľov. „Viaceré hodnotenia pôsobia podozrivo a neodborne. Na projekt za 1,3 milióna eur sú dva nezávislé posudky od dvoch rôznych ľudí od slova do slova okopírované a iba preložené z češtiny do slovenčiny," vysvetlil Gröhling. Podľa neho v inej firme, ktorá má robiť výskum za 1,3 milióna eur, dal hodnotiteľ plný počet bodov za finančné náklady.

„V posudku však hodnotiteľ priznáva, že nepozná náklady projektu ani technológie, ale verí, že tieto požiadavky sú primerané. Odborný hodnotiteľ nemôže povedať, že síce nerozumie tomu, čo hodnotí, ale napriek tomu dáva plný počet bodov. Hodnotiteľ má požiadavky odborne zhodnotiť a nie povedať, že im verí," uviedol opozičný poslanec a dodal, že dokonca dva posudky jedného projektu majú identický počet bodov v každej posudzovanej podkategórii a zhodné sú aj niektoré odseky posudkov. Gröhling upozornil aj na firmu zo zbrojárskeho priemyslu, ktorá získala pol milióna eur a chce sa venovať výskumu srdcovocievnych ochorení. „Hodnotiteľ v posudku napísal, že projekt nadväzuje a rozširuje doterajšie aktivity žiadateľa. Vyzerá to tak, že hodnotiteľ ani nevedel, čo hodnotí," uviedol opozičný poslanec.

Gröhling ešte 3. januára upozornil na to, že ministerstvo školstva pridelilo vyše 33,4 milióna eur firmám, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku. „Pri piatich firmách sme nenašli žiadne informácie o tom, že by sa venovali výskumu. Zvíťazili tiež firmy, ktoré pôsobia v úplne iných odvetviach, než sú výskum a vývoj,“ vysvetlil Gröhling. Upozornil vtedy, že minimálne sedem firiem nie je zapísaných v Registri partnerov verejného sektora, no podľa zákona tam musia byť, pretože poberajú dotáciu vyššiu ako 250-tisíc eur.