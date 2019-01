Danko sa zastal Lubyovej: Ministerke verím a stojím za ňou

„Keď som nominoval ministerku školstva, povedal som jej, že má nastaviť podmienky udeľovania eurofondov, ale tu sa bavíme o stimuloch, ktoré upravuje zákon. Ministerka je plne kompetentná. Vyriešila napríklad aj problém pri transformácii Slovenskej akadémie vied a počúvala urážky vedcov aj politikov a dnes jej nikto nepovie prepáč. Bol tu polrok lynčovania SNS, ale ideme ďalej," dodal šéf národniarov. Ministerstvo školstva pridelilo vyše 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja. Medzi úspešnými žiadateľmi však sú aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku. Vo štvrtok na to upozornil poslanec NR SR a tímlíder strany Sloboda a Solidarita pre školstvo Branislav Gröhling.

Podľa ministerstva školstva poskytovanie dotácií v rámci schémy Stimuly pre výskum a vývoj sú plne regulované zákonom o stimuloch pre výskum a vývoj. Všetky podmienky stanovené uvedeným zákonom boli plne dodržané.

Zmluvy skúmalo aj Ministerstvo spravodlivosti SR. Z informácií, ktorými doposiaľ rezort spravodlivosti disponuje, nie je konanie v súvislosti s podpísaním predmetnej zmluvy v súlade so zákonom. „Účelom a zmyslom registra partnerov verejného sektora, respektíve tzv. protischránkového zákona, je práve odkryť, kto je tzv. konečným užívateľom výhod subjektu, ktorý sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora a zamedziť tak netransparentnému prideľovaniu dotácií. Do registra partnerov verejného sektora sa povinne zapisujú subjekty prichádzajúce do styku s finančnými prostriedkami z verejných zdrojov. Máme za to, že subjekt, ktorý podpisoval predmetnú zmluvu za štát, sa dopustil priestupku, za ktorý je možné udeliť sankciu až do výšky 100-tisíc eur. Štát má právo od takejto zmluvy odstúpiť," uviedla hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová.