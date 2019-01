Saková o svojej funkcii: Dôležité sú výsledky, nie pod kým som desať rokov pracovala

BRATISLAVA - Nie vždy sa funkcie preberajú v priaznivých časoch, ale aj v takých, kedy treba zabojovať. Povedala to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) v súvislosti s jej nástupom do funkcie šéfky rezortu. Uviedla, že nie je pri jej hodnotení podstatné, pod kým desať rokov pracovala, ale jej výsledky v práci.

Saková mala podľa svojich slov na zváženie ponuky zhruba hodinu. "Za tú hodinu sa dá rozhodnúť, či do toho idete, alebo nejdete," uviedla. Doplnila, že bolo treba prevziať zodpovednosť v časoch, ktoré neboli najpríjemnejšie a postaviť sa za dlhoročnú prácu celého rezortu. "Rezort bol, dá sa povedať, vo veľmi veľa veciach dosť tvrdo kritizovaný," ozrejmila. Aj preto sa rozhodla funkciu prijať. "Jednoducho som nechcela nechať rezort a kolegov tak," doplnila s tým, že chcela spolu s kolegami pokračovať v začatej práci.

Ministerka si je vedomá toho, že pri nástupe do funkcie sa jej meno spájalo s Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a bola označovaná za jeho pravú ruku. "Nie je podstatné, pod kým som desať rokov pracovala, ale nech ma verejnosť hodnotí na základe mojich výsledkov, ktoré som dosiahla a ešte chcem v rámci svojej funkcie dosiahnuť," povedala.

Po odstúpení ministra Kaliňáka z funkcie sa mal vedenia rezortu ujať Jozef Ráž mladší, prezident Andrej Kiska však vtedy vládu nevymenoval. Následne sa stal ministrom Tomáš Drucker (nominant Smer-SD), ktorý však krátko na to odstúpil. Funkcie sa napokon ujala Saková. Nevníma to však tak, že by bola poslednou voľbou. "Moje meno sa už v minulosti spomínalo v súvislosti s tým, že možno raz prídem do vedenia rezortu," doplnila.

Na otázky ohľadom odvolávania bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara svojím predchodcom Druckerom odpovedala, že na ich rokovaniach prítomná nebola. Atmosféra v rezorte podľa nej v tom období nebola ničím zvláštna. "Len sme si zvykali na nového ministra, ktorý sa oboznamoval so skutočnosťami, alebo jednotlivými nastaveniami, ktoré v rámci ministerstva fungujú," ozrejmila. Drucker podľa jej slov prišiel, aby využil svoj manažérsky potenciál.