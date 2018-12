Kaliňák už nie je poslancom parlamentu: Dankovi dnes doručili jeho list, abdikáciu prijal

"Dnešným dňom mu zaniká mandát," potvrdil v pondelok hovorca predsedu parlamentu Tomáš Kostelník. Do parlamentu sa tak vráti Peter Náhlik, ktorý musel zo zákonodarného zboru odísť, keď sa v septembri do parlamentu vrátil bývalý vedúci Úradu vlády SR Igor Federič.

Náhradníkom bude Náhlik

Kaliňák naďalej zostáva podpredsedom Smeru-SD. "Táto zmena mi umožní viac sa venovať svojej rodine a byť slobodnejším občanom, ktorý môže lepšie a účinnejšie brániť stranu Smer-SD a jej voličov pred útokmi opozície a niektorých médií," uviedol na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR/Michal Svítok ​

Náhradník nastúpi do 15 dní. Podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do NR SR z 5. marca 2016 sa do parlamentu vráti náhradník Peter Náhlik.

Chaos okolo Kaliňákovej žiadosti

Poslanec Robert Kaliňák vo štvrtok v exkluzívnom rozhovore pre Pravdu povedal, že sa vdzáva poslaneckého mandátu. Urobiť tak chcel ešte pred Silvestrom, čiže do piatku 28. decembra. V piatok sa však objavila informácia, že svoju abdikáciu doručí Andrejovi Dankovi až v pondelok. Všetko však bolo nakoniec inak.

Ako sme však zistili, Kaliňák sa držal pôvodného plánu a doručil ju ešte v piatok. „V rozhovore som povedal, že chcem skončiť do konca roka, tak som aj urobil. Žiadosť som doručil,“ povedal pre Topky Kaliňák. O jeho ďalších plánoch nechcel viac prezradiť. „Myslím, že všetko som už povedal. Stále to platí a uvidíme, čo bude ďalej,“ dodal.

To, že trojnásobný minister vnútra a súčasný poslanec Národnej rady SR Robert Kaliňák odíde do konca roka z parlamentu potvrdil Kaliňák osobne 27. decembra v relácii Ide o pravdu na TV Pravda. Kaliňák svoj odchod z verejnej funkcie odôvodnil podľa portálu pravda.sk najmä tým, že chce splatiť svoj dlh voči vlastnej rodine. „V tejto chvíli odchádzam z parlamentu. Do konca roka chcem odovzdať list predsedovi NR SR o tom, že sa vzdávam mandátu,“ zdôraznil exminister v relácii a uviedol, že sa chce venovať rodine. „A navyše, človek bez mandátu v NR SR je slobodnejší, môže omnoho viac hovoriť, omnoho viac sa brániť,“ povedal. Kaliňák zatiaľ nevie, či je jeho odchod z politiky definitívny. V strane Smer-SD však zostáva.