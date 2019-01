Kaliňákov rozlúčkový rozhovor: Som politický dôchodca, no Fico mohol byť ešte stále premiérom

„Som na politickom dôchodku a toto je jeden z mojich rozlúčkových rozhovorov,“ prihovoril sa divákom v diskusnej relácii Na telo eminister vnútra Robert Kaliňák. Témou bol nielen jeho odchod, ale aj rozhodnutie Roberta Fica ísť na Ústavný súd či kauza únosu vietnamského občana.

Ak by ma Fico nepodržal, mohol byť premiérom

Kaliňák uviedol, že odchádza z parlamentu teraz kvôli rodine, a preto že už bolo vysvetlené všetko ku kauzám, ktoré sa ho týkali. Osobne by svoj odchod nespájal s odchodom Roberta Fica. „Stále sa ma pýtali, či budem nástupcom Roberta Fica. Vždy som odpovedal, že nebudem,“ povedal Kaliňák v relácii.

Kaliňák zároveň uviedol, že si myslel, že jeho odchod z funkcie postačí na to, aby sa vláda nezmenila. Pripustil aj to, že ak je možné, ak by ho vtedy Fico nepodržal vo funkcii, stále mohol byť premiérom. „Môžete to tak nazvať. Môžme o tom škuelovať a áno možné to je takisto ako je možné, že by sa nič nezmenilo,“ dodal Kaliňák. Bývalý minister vnútra zatiaľ zostáva podpredsedom strany Smer. Poslaneckého mandátu sa vzdal koncom minulého roka. Vo štvrtok (27.12.) povedal, že sa vdzáva poslaneckého mandátu. O deň na to odniesol svoju žiadosť do parlamentu.

Expremiér nastavil latku vysoko

Vyjadril sa aj k ambícii Fica stať sa ústavným sudcom. Podľa neho je to naplnenie klasickej osobnej ambície, ktoré môže viesť k ochrane ľudí a túto voľbu považuje za zrizumiteľnú. „Robert Fico má všetky predpoklady na ústavného sudcu, nastavil latku vysoko. Téma ústavného súdu zaujímala Roberta Fica vždy,“ povedal Kaliňák.

„Robert Fico ochrane ľudí venoval celý život. Jeho odbornosť, dlhoročné pôsobenie v oblasti ľudských práv, sú toho jasným dôkazom.“ Podľa Kaliňáka sa o tejto Ficovej ambícii rozprávali desaťročia, no definitívne rozhodnutie mu oznámil na jeseň.

Pellegrini je dobrý nástupca

Podľa Kaliňáka by mal Fica na poste premiéra nahradiť jeho nástupca a súčasný premiér Peter Pellegrini. „V prípade, ak by Robert Fico bol zvolený a vymenovaný a skončil by na Ústavnom súde, tak podľa pravdepodobnosti, o ktorej hovoríme, určite,“ povedal exminister vnútra. „Peter Pellegrini je veľmi dobrý premiér, jednoznačne. Vláda pod jeho vedením je veľmi úspešná. Čiže, áno viem si to predstaviť, ale zatiaľ je to v hypotetickej rovine," dodal Kaliňák.