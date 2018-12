Podľa Pellegriniho bol kritizovaný nákup stíhačiek výhodný, ostré slová k otázke transparentnosti

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini vyvracia akékoľvek pochybnosti o tom, že by nákup stíhačiek bol netransparentný. Samotná protistrana, teda USA je garantom, že všetko bolo v poriadku. Povedal to k téme nákupu 14 lietadiel typu F-16 Block 70/72 od USA za vyše 1,6 miliardy eur Pellegrini v dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) - Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko.

„Slovenská republika dostala, aj napriek tomu, že nakupovala len 14 kusov, ceny ako keby nakupovala väčšie množstvo a ako keby to bola armáda americká,“ konštatoval premiér a dodal, že SR nakúpila najmodernejšie stroje poslednej generácie, ktoré sa ešte len idú vyrábať a prvé prídu na Slovensko v roku 2022 a zvyšné v roku 2023.

Potreba 14 stíhačiek vyplýva podľa Pellegriniho z odbornej analýzy. Aby si SR mohla plniť všetky úlohy plynúce z členstva NATO, výcviku pilotov a prípadného nasadenia do spoločných operácií je potrebných 12 jednomiestnych lietadiel a dve cvičné dvojmiestne lietadlá, vyjadril sa premiér k množstvu kupovaných stíhačiek.

Podľa jeho slov sa robilo porovnanie medzi americkými F16 a švédskymi lietadlami Gripen, pretože ďalšie európske riešenia sú dokonca drahšie. Doplnil, že s vládou USA sa podarilo vyjednať také finančné podmienky, cenové zvýhodnenia, že v skutočnosti „sme potom neporovnávali ceny, pretože tie boli konkurencieschopné navzájom, ale kvalitu“. Pripomenul, že kontrakt bol podpísaný americkým kongresom a vládou a pri slávnostnom podpise tento týždeň bol prítomný aj námestník ministra zahraničných vecí USA.

„Preto chcem vyvrátiť akékoľvek pochybnosti, že by ten výber, proces, bol netransparentný. Hádam nechce nikto pochybovať o tom, že so Spojenými štátmi americkými, ktoré sú aj cez svoje neziskové organizácie na Slovensku veľmi aktívne v boji proti korupcii a v boji proti netransparetnosti, že by akýmkoľvek spôsobom tolerovali nejaké netransparentné konanie,“ konštatoval. Komentovať vyjadrenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) k nákupu nechcel. Podľa jeho laického názoru sa nákup vojenskej techniky, zbraní riadi inými pravidlami ako iné nákupy, a nevie, či je tento typ nákupu v kompetencii ÚVO. Dodal, že k nákupu sa vyjadroval nesúhlasne zo začiatku preto, lebo podľa uznesenia vlády bol k nemu potrebný súhlas ministerstva financií a trval na tom, že pokiaľ takýto súhlas nie je písomný sú všetky aktivity spojené s podpisom zmlúv irelevantné. Rezort obrany súhlas ministerstva financií k nákupu stíhačiek následne dostalo.

Obranné stragédie dá najprv poslancom

Premiér Pellegrini si myslí, že SNS si spolu s ministrom zahraničných vecí nejasnosti pri interpretácii textu Bezpečnostnej či Obrannej stratégie vysvetlia. Privítal by, aby sa tieto dokumenty čo najskôr v parlamente schválili. Reagoval tak na stiahnutie Bezpečnostnej či Obrannej stratégie v Národnej rade SR. Podľa Pellegriniho sa s týmto musí parlament vysporiadať, pretože tieto dokumenty schválila vláda SR a na základe dohody koaličných partnerov nepostúpili ďalej do národnej rady.

„To je stav, ktorý je neakceptovateľný, pretože to sa nemôže svojvoľne takto udiať, aby po schválení vládou materiál nebol predložený do národnej rady“. Bude robiť všetko pre to, aby sa dokumenty čo najskôr dostali do parlamentu a národná rada sa definitívne rozhodla, ako sa k nim postaví. „Budem trvať na tom, aby sme ďalšie zásadné veľké rozhodnutia o vyzbrojovaní Armády Slovenskej republiky začali robiť až po tom, ako sa vysporiadame so strategickými dokumentmi, ktoré sa týkajú obrany a obrannej doktríny tohto štátu,“ zdôraznil premiér.

Ľudia by mali ísť voliť

Podľa Pellegriniho sa atmosféra v krajine od tragickej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo februári a následných marcových otrasoch vo vláde upokojila. Nezáujem Slovákov o voľby do Európskeho parlamentu je podľa Pellegriniho paradoxný preto, lebo Slováci sú zástancami členstva v EÚ. Chce preto viac pred eurovoľbami chodiť do regiónov medzi mladých a ak sa to bude dať, zapojí do tejto osvetovej kampane zahraničných hostí z krajín EÚ, ktorí prídu pred jarnými eurovoľbami na Slovensko.

Vyzve na to aj svojich kolegov a ostatné politické strany. Mali by sme pripomínať, čo všetko a aké výhody plynú SR z členstva v EÚ, že sú to veci, o ktorých sa našim rodičom mohlo len snívať, tvrdí predseda vlády. V súvislosti s budúcoročnými prezidentskými voľbami neuviedol, kto bude kandidátom strany Smer-SD na tento post. Na otázku, či je kandidátom Smeru-SD niekdajší šéf slovenskej diplomacie Ján Kubiš, odpovedal, že majú ešte niekoľko týždňov a chcú vybrať dobrého kandidáta. Je presvedčený, že strana Smer-SD bude schopná predstaviť a podporiť dobrého a medzinárodne uznávaného kandidáta na prezidenta, ktorému otvoria dvere v tých najdôležitejších krajinách.