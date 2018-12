OĽaNO kritizuje nákup stíhačiek: Vítame, že sa zbavíme starých stíhačiek, mohli sme však ušetriť

"Zároveň však tvrdíme, že vláda SR mohla a mala pre občanov Slovenskej republiky zabezpečiť finančne výhodnejšie riešenie, ktoré by pre nich zaistilo rovnakú bezpečnosť, ale ušetrilo by štátnemu rozpočtu stovky miliónov eur," myslí si Jaroslav Naď z OĽaNO. Od kabinetu teraz očakáva, že urobí všetko pre to, aby sme sa ruských migov zbavili čím skôr, a že nájde také riešenie, ktoré do dodania amerických stíhačiek zabezpečí ochranu vzdušného priestoru SR bez zapojenia Ruskej federácie a bez posielania provízií firmám blízkym vládnej koalícii.

Slovenská republika nakúpi stíhačky F-16 Block 70/72 americkej výroby. Príslušné dokumenty v stredu slávnostne podpísali minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a viceprezidentka spoločnosti Lockheed Martin Ana Wugofski. Obstarávať sa bude 14 lietadiel, letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého aj pozemného personálu. Stíhačky majú byť dodané do konca roka 2023.

"Zavŕšili sme proces obstarania nových stíhacích lietadiel. Slovenská republika ukončí ochranu vzdušného priestoru lietadlami MiG-29 a nakúpi lietadlá F-16, najmodernejšiu verziu. Slovensko podpísalo dokumenty, na základe ktorých nakúpi 12 jednomiestnych a dve dvojmiestne, ktoré budú slúžiť na výcvik," ozrejmil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý bol osobne pri podpise kontraktu.

Nákup nových supersonických lietadiel označil premiér za významný počin, keďže ide o investíciu v objeme viac ako 1,6 miliardy eur za celý balík. "Slovensko sa tým hlási k svojim záväzkom navyšovať výdavky na vyzbrojovanie a dosiahnuť žiadaný cieľ na úrovni dvoch percent z HDP," deklaroval predseda vlády s tým, že Slovensko chce vyslať jasný signál o svojom ukotvení v EÚ a NATO.