Prezident Kiska obedoval s primátormi krajských miest, odporučil viac diskusie

BRATISLAVA - Mnohým komplikáciám by sa predišlo, keby sa o úlohách pre samosprávy najprv diskutovalo s ich predstaviteľmi. Prezident SR Andrej Kiska to napísal na sociálnej sieti v súvislosti s obedom, ktorý absolvoval s novozvolenými primátormi krajských miest.

"Mestám vznikla povinnosť postarať sa o odpratávanie snehu bez toho, aby primátori mali čas vopred sa na to pripraviť. Väčšina chodníkov sa nedá očistiť strojmi, treba na to ľudí aj vyčleniť peniaze. To nie je vec rozhodnutia zo dňa na deň. Takisto školské jedálne nie sú pripravené na to, aby mohli poskytovať obedy všetkým žiakom," opísal Kiska rozhodnutia parlamentu, ktoré podľa neho spôsobili mestám problémy.

Prezident komentoval tiež výsledky volieb. "Ukázali veľkú túžbu po zmene, po slušnom Slovensku. Ľudia očakávajú zmenu štýlu politiky, spoluprácu namiesto osočovania. Len tak môžeme Slovensko posunúť dopredu," konštatoval.