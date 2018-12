Smer dnes čaká snem v Trenčíne: Fico nevylúčil, že zaznie meno kandidáta na prezidenta

Delegáti by mohli otvoriť aj tému nového ministra financií, keďže súčasný šéf rezortu Peter Kažimír (Smer-SD) má byť od marca budúceho roka novým guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS). Ako možný Kažimírov nástupca na ministerstve sa spomína bývalý prezident finančnej správy František Imrecze či predseda parlamentného finančného výboru Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Fico už avizoval schvaľovanie balíka opatrení pre rodiny. Hovoril, že sa rozhoduje buď o predĺžení materskej alebo zvýšení rodičovského príspevku. Strana by tiež chcela znížiť sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na potreby, ktoré potrebujú rodičia pri narodení dieťaťa. Napríklad na plienky, výživu či základné hygienické potreby. Zároveň by sa malo obdobie poberania materskej zarátať do odpracovaných rokov pre výpočet dôchodku.

Súčasne avizoval, že majú záujem a budú rokovať s koaličným partnerom SNS o zavedení príspevku pre školákov, ktorí nastupujú do prvého ročníka základnej školy. Smer-SD by chcel ďalej zaviesť do praxe to, že by štát vymáhal výživné tam, kde sa neplatí. Medzi ďalšie opatrenia patrí napríklad zrušenie správnych poplatkov v prípade zmeny priezviska v dokladoch manželov po svadbe.

Strana chce zakázať politikom vlastniť médium

Vládny Smer-SD má ambíciu dostať do novely zákona o konflikte záujmov aj ustanovenie, ktoré by politikom zakázalo vlastniť médium. Avizoval to podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) s tým, že na tomto opatrení zatiaľ v koalícii zhoda nie je, preto to návrh neobsahuje. Právna norma sa tento týždeň dostala do druhého čítania, definitívne sa o nej má rozhodnúť vo februári 2019.

Glváč sa domnieva, že médium vlastnené politikom, ktoré má zároveň príjmy, či už z európskych peňazí, z technickej asistencie, alebo z prirodzených monopolov štátu, respektíve z ministerstiev, dáva výhodu danému politickému funkcionárovi. "Ale keďže zatiaľ na tom nemáme zhodu, v návrhu to obsiahnuté nie je. Podotýkam, že to nie je lex Kollár," povedal na adresu lídra Sme rodina Borisa Kollára, ktorý vlastní rádio.

Glváč uznáva, že nie je jednoduché dať z hľadiska štylizácie takéto ustanovenie do zákona. "Je to veľmi náročné, ale tá ambícia tu je," uistil. Kollár upozornil, že vlastniť médium je podnikanie ako každé iné. "Prečo to prekáža? Lebo môžeme čerpať nejaké fondy? Tak fajn, potom by mali prekážať aj politici, poľnohospodári či právnici. Aj tí môžu čerpať nejaké fondy," odkázal. Podľa Kollára, ak sú médiá neobjektívne, máme tu Radu pre vysielanie a retransmisiu (RVR).

"Tá môže médium pokutovať až odňať licenciu. Vnímam to ako lex Kollár. Mám rádio, ktoré nebolo ani raz zneužité našim hnutím, nedali sme tam ani jednu reklamu a RVR nás ani raz neriešila. Nevidím tu nikoho iného takého, ale poľnohospodári či právnici neprekážajú. Tak buď všetci, alebo nikto. Ak to prejde, dáme to na Ústavný súd SR," avizoval. Glváč si myslí, že úvahy, či poľnohospodár je v rovnakom postavení ako človek, ktorý vlastní médiá, sú neadekvátne. "Zároveň, z minulosti tu máme viacero prípadov neobjektívnosti v médiách a nemyslím si, že by RVR niekedy odňala licenciu," dodal.