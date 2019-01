Ďalšie diplomatické fiasko na obzore? Slovensko takmer poslalo politika na istú smrť, zvrat v poslednej chvíli

BRATISLAVA/PRAHA - Kurdský politik Bahram Samani, ktorý uteká pred politickou perzekúciou z Iránu, sa snažil dostať do Belgicka, kde už na neho čaká jeho brat. Z vlasti sa mu podarilo ujsť do Turecka a potom sa letecky dostal na Slovensko, no tu sa jeho cesta zatiaľ skončila. V utorok popoludní ho za nejasných okolností zadržala polícia. Podľa TV Prima hrozí mužovi vydanie späť do Turecka a odtiaľ do Iránu, kde môže skončiť na popravisku.

Bahram Samani je v Iráne známy ako bojovník za občianske práva Kurdov. Na let z Turecka na Slovensko použil slovinský pas na meno Oliver Potocnik. Pri prestupe v tranzitnom priestore košického letiska ho zadržala polícia.

Rozdielne verzie

TV Prima informovala, že na pomoc kurdskému politikovi s iránskym občianstvom prišiel z Česka na pomoc známy lekár a aktivista Yekta Uzunoglu. "Podľa jeho informácií slovenská polícia Bahramovi Samanimu zabránila vo vstupe na územie Európskej únie a znemožnila mu požiadať o azyl. Súčasne mu mal byť dokonca odmietnutý aj prístup tlmočníka a právneho zástupcu, čo znamená porušenie medzinárodného práva i slovenských zákonov," uviedla v stredu televízia.

Aj keď polícia údajne najprv nechcela podávať o prípade žiadne informácie, hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová nakoniec zadržanie potvrdila. "Polícia postupovala štandardným spôsobom. Osobu poučila aj o možnosti požiadať o azyl. Napriek tomu osoba túto možnosť nevyužila. Následne jej bolo postúpené rozhodnutie o odopretí vstupu na územie EÚ," vysvetlila Baloghová a podľa jej vyjadrenia bol dotknutému ponúknutý aj tlmočník.

Verzie Uzunoglu a polície sa ale rozchádzajú. Podľa aktivistu bol Samanimu daný na podpis dokument v slovenčine, ktorému nerozumel a ktorý mu nikto nepreložil. Mohlo ísť práve o formulár, ktorým potvrdil, že nežiada na Slovensku o azyl. Na jeho prípade už pracuje niekoľko právnikov z viacerých krajín.

Samaniho mali deportovať

"Dokument mal podľa neho (Uzunoglu - pozn. red.) policajtom umožniť začatie konania o deportácii Bahrama Samaniho do Turecka. Podľa včerajšieho rozhodnutia slovenskej polície by mal byť kurdský aktivista dnes - v stredu 9. 1. o 8. hodine ráno - deportovaný lietadlom do Turecka. Vzhľadom na zmluvu o odovzdávaní politických "zločincov" a utečencov medzi Tureckom a Iránom to pre neho znamená rozsudok smrti. V Iráne by bol postavený pred osobitný tribunál, ktorý v poslednej dobe vo veľkom odsudzuje kurdských politikov a aktivistov na smrť," píše vo svojom internetovom článku portál TV Prima. Odvtedy sa však situácia zmenila.

Politik požiadal o azyl

Yekta Uzunoglu sa vyjadril, že Samani sa len zázrakom dostal do Istanbulu, kde mu pašeráci zohnali falošné doklady, pretože s iránskym pasom by sa na Slovensko nedostal a v Istanbule by ho nepustili do lietadla. Na Slovensku sa snažil úradným orgánom všetko vysvetliť, ale bezvýsledne. Žiadosť o azyl sa mu však predsa len podať podarilo, hoci údajne v noci zo svojho mobilu a za veľmi zúfalých okolností. Poslal e-mail priamo ministerke vnútra Denise Sakovej a riaditeľovi Migračného úradu ministerstva vnútra Bernardovi Priecelovi. Požiadal ich aj o odloženie deportácie. Teraz je teda na úradoch, či Samaniho pošlú na cestu, ktorá by mohla skončiť slučkou na žeriave. Tak sa totiž v Iráne popravujú politickí odporcovia islamského režimu.

"Kurd z Iránu požiadal o udelenie azylu na území SR dňa 08.01.2019, momentálne sa nachádza v cele predbežného zadržania OCP Košice. Nakoľko ide o žiadateľa o azyl nie je možné k osobe poskytovať informácie, všetky postupy azylovej procedúry budú však riešené v súlade so zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a ministerstvo v konaní rozhodne do 6 mesiacov od začatia konania," informoval Topky tlačový odbor ministerstva vnútra.

Vinný z falšovania

Samaniho uznal súd vinným z prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny. "Na dnešnom hlavnom pojednávaní Okresný súd Košice II uznal obžalovaného vinným z tohto trestného činu a uložil mu trest odňatia slobody v trvaní desať mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 24 mesiacov," uviedol pre TASR hovorca Krajskej prokuratúry Košice Milan Filičko. Rozhodnutie súdu je právoplatné, keďže sa obžalovaný i prokurátor vzdali práva na odvolanie.

Obžalobu na Bahrama Samaniho podal okresný prokurátor v stredu po tom, čo pri prílete na košickom letisku predložil pri hraničnej kontrole falošný slovinský pas. Neskôr podľa polície tvrdil, že je afganskej štátnej príslušnosti.

Liga za ľudské práva hovorí o korektnom postupe

"Vo veci medializovaného prípadu žiadateľa o azyl, ktorý sa včera nachádzal na letisku v Košiciach, by sme chceli uviesť, že s dotyčným pánom nám bolo včera umožnené hovoriť aj s tlmočníkom. Informovali sme ho o jeho právnych možnostiach na Slovensku a dohodli sme sa s ním na právnom zastúpení v azylovom konaní, ktoré bolo začaté. Polícia postupovala korektne, umožnili nám kontakt s klientom a tlmočníkom a podarilo sa vysvetliť niektoré nedorozumenia, ku ktorým v procese došlo. Ďalšie detaily ani ďalšie okolnosti nemôžeme rozvádzať, keďže na to nemáme povolenie a mohlo by to ohroziť klienta," informovala v stredu slovenská Liga za ľudské práva na sociálnej sieti.