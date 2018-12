Korčok po návšteve Texasu: Americkí investori sú na Slovensku spokojní

WASHINGTON – Americké spoločnosti sú s pôsobením na Slovensku spokojné a ich perspektíva je dobrá. Existuje však aj perspektíva pre slovenské firmy v USA a už na budúci rok by sa niektoré z nich mali zúčastniť na významnom festivale a konferencii s názvom South by Southwest (SXSW) v Austine, metropole amerického štátu Texas. Povedal po skončení niekoľkodňovej pracovnej cesty v Texase slovenský veľvyslanec v USA Ivan Korčok.

Texas je v rámci USA štátom s druhou najväčšou ekonomikou a sídlia tam viaceré spoločnosti s globálnou pôsobnosťou, vrátane Dell a AT&T, ktoré pôsobia aj na Slovensku. Korčok pripomenul, že obe zmienené začínali na Slovensku pred mnohými rokmi len so zopár zamestnancami a v súčasnosti už zamestnávajú niekoľko tisíc ľudí.

"Prvú otázku, ktorú im kladiem, je, ako vidia svoju perspektívu, ako sú spokojní na Slovensku a otvorene sa pýtam aj na prekážky, ktoré vidia pre svoje pôsobenie. Musím povedať, že investori vyjadrili spokojnosť. Samozrejme, vždy sa dá urobiť viac a niekedy sú to drobnosti, ktoré ich vyrušujú. Napríklad ide o mobilitu zamestnancov v rámci firmy, keď potrebujú veľmi rýchlo z celého sveta presúvať pracovné sily a potrebujú, aby dostali víza na Slovensko. Ja som veľmi rád, že moja návšteva v Texase sa konala len pár dní po tom, ako vláda prijala súbor opatrení, ktorými chceme zjednodušiť takúto mobilitu," uviedol diplomat a dodal, že ide napríklad o skrátenie procesu vydávania víz týmto zamestnancom.

Korčok rokoval s investormi aj o problematike nedostatku kvalifikovaných pracovných síl, ktorému niektoré firmy na Slovensku čelia. Ani jedna zo spomínaných amerických firiem takýto problém zatiaľ nemá aj vďaka tomu, že si pracovníkov na Slovensku sama školí. Veľvyslanec sa venoval aj možnostiam uplatnenia sa slovenských firiem v USA, konkrétne rokoval s riaditeľom uznávaného festivalu a konferencie SXSW, podujatia, ktoré každý rok v marci pritiahne do texaského Austinu nielen hudobníkov a filmárov z celého sveta, ale aj odborníkov z mnohých oblastí. Do programu na rok 2019 sú už zaradené prednášky na témy ako start-upy, kreatívne podnikanie či umelá inteligencia.

Korčok sa stretol aj s predstaviteľmi administratívy štátu Texas, vrátane starostu Dallasu, ktorému venoval slovenskú vlajku. Slovensko prezentoval aj na univerzite v Dallase a v obchodnej komore v Austine. "Bol veľký záujem o Slovensko, dobre mi to padlo. Sme ďaleko od Spojených štátov, ale tie problémy, ktorým čelia naše spoločnosti, sú podobné. Ako Američania tak aj my sa pozeráme na to, v akom stave je zdravotníctvo, sociálna oblasť. Veľa otázok bolo venovaných súčasnému stavu vzťahov medzi Spojenými štátmi a Európou - obchod, clá, obavy, či budú zavedené clá na automobily - takže veľmi živá diskusia," opísal priebeh stretnutí Korčok.