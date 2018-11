Mesto Bratislava reaguje na vyjadrenia Valla: Nesrovnal podpisuje iba nevyhnutné zmluvy

"S novozvoleným primátorom Vallom sa Nesrovnal stretol 21. novembra a bude s ním rád aktívne komunikovať v akýchkoľvek otázkach," povedala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Vedenie hlavného mesta odovzdá končiaci primátor Vallovi na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva v piatok 7. decembra. Vallo vyzval prostredníctvom sociálnej siete odchádzajúce vedenie hlavného mesta, mestských podnikov a mestských častí, aby nepodpisovali zmluvy, ktorých následkom by boli záväzky pre nastupujúcich starostov, poslancov, budúce manažmenty podnikov a aj pre neho ako primátora.

Výnimku tvorí zmluva na zabezpečenie zimnej údržby v Bratislave. Mestu takáto zmluva skončila koncom októbra a dodnes nie je podpísaná zmluva s novým dodávateľom, ktorý vzišiel z verejného obstarávania. "Zimnú údržbu obstaráva primátor Nesrovnal, ja nastupujem do úradu až 7. decembra. Chcem veriť, že v tom čase bude vybraný dodávateľ," napísal na sociálnej sieti Vallo. O tejto téme sa bavil aj na stretnutí s Nesrovnalom, kde zistil, že zimná údržba ciest a chodníkov zatiaľ nie je zazmluvnená. "Mesto už robí kroky, aby ju čím skôr na túto zimu zazmluvnilo. Do týchto rokovaní zatiaľ vstúpiť nevieme, jediné, čo dnes môžeme požadovať, sú informácie o stave rokovaní," uviedol Vallo. Po nástupe do úradu chce so svojím tímom pracovať na zriadení mestského podniku, ktorý v budúcnosti zimnú údržbu prevezme na seba.

Hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer v polovici novembra uviedla, že výkon zimnej údržby je zákonnou povinnosťou hlavného mesta a bude počas zimy riadne zabezpečený. Aktuálne podľa jej slov naďalej prebieha súťaž na nového dodávateľa údržby komunikácií. "Do uzatvorenia novej zmluvy bude zimná údržba zabezpečená zákonným spôsobom," povedala. Končiace vedenie hlavného mesta a mestskí poslanci deklarovali, že mesto si postupne vytvorí vlastný komunálny podnik, ktorý bude mať letnú a zimnú údržbu ciest v Bratislave na starosti.