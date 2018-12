Ústavný súd obdržal podnet: Týka sa anulácie volieb na post primátora Bratislavy

KOŠICE/BRATISLAVA – Do Kancelárie Ústavného súdu SR v Košiciach bol 16. novembra doručený podnet na anuláciu tohtoročných komunálnych volieb na post primátora Bratislavy. Zo zverejneného podnetu nie je známe, kto ho poslal, keďže jeho meno je zakryté.

Relevantní kandidáti Václav Mika, Ivo Nesrovnal a Ján Mrva, ktorí o post šéfa bratislavskej samosprávy neúspešne bojovali, potvrdili, že podnet k voľbám na ústavný súd neposielali. "Podľa môjho pohľadu boli porušené pravidlá demokratických komunálnych volieb novozvoleným primátorom mesta Bratislavy. Po prijatí podnetu veľmi rád predložím hlbšiu analýzu a opodstatnenie môjho návrhu," uvádza sa v podnete.

Zdroj: TASR – František Iván

Novozvolený primátor Bratislavy Matúš Vallo uviedol, že svoju kampaň robil v súlade so zákonom a podľa najlepšieho vedomia a svedomia. "Sťažnosti a podnety posudzuje volebná komisia, prípadne ďalšie tomu určené inštitúcie, preto mi neprislúcha podanie komentovať," povedal. ÚS SR eviduje celkovo 89 sťažností pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa konali 10. novembra. V 84 sťažnostiach sú navrhovateľmi fyzické osoby a v piatich prípadoch politické strany.

"V predmetných sťažnostiach sa aktuálne vykonávajú procesné úkony nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci," informoval tento týždeň Tomáš Senaj z Kancelárie ÚS SR. Podľa zákona ÚS rozhodne o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb alebo proti výsledku volieb do orgánu miestnej samosprávy do 90 dní od jeho doručenia. V siedmich sťažnostiach navrhovatelia namietajú neústavnosť a nezákonnosť volieb primátora. Týka sa to miest Bratislava, Nováky, Hlohovec, Spišské Vlachy, Nemšová, Poltár a Čierna nad Tisou.