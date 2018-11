Politici sa zhodujú: Od Nežnej revolúcie sa sloboda pomaly stráca

Pripomenul, že média, politici, historici, politológovia mohli pomerne slobodne komunikovať aj ťažšie témy, neexistovala obava z postihu za prejavený názor. „Falošné pravidlá politickej korektnosti určujú o čom sa môže diskutovať a o čom sa nemôže diskutovať, určujú, ktorý názor je ten správny, a ktorý názor treba odsúdiť. Ani sme sa nenazdali, a pomaly sme prišli o slobodu prejavu, minimálne v prostredí hlavného prúdu,“ zdôraznil Podmanický.

Po Nežnej revolúcii bolo podľa poslanca Smeru bežné, že v televíznych a rozhlasových reláciách, bolo objektívne zastúpenie hostí. „Dnes dostávajú priestor len tí „správni“ historici, politológovia, sociológovia. Nehľadá sa pravda, robí sa propaganda. Niekedy mám pocit, že stav našej spoločnosti sa príliš podobá na stav slovenskej spoločnosti na sklonku normalizácie: hlavné média obhajujú len jeden politický názor, namiesto Moskvy je pre nás vzorom Brusel, imperialistický nepriateľ už nie je USA, ale Rusko, a ten, kto má iný názor je prenasledovaný v tom lepšom prípade mediálne, v horšom prípade aj trestnoprávne,“ vyhlásil.

Sme svedkami frustrácie a apatie

Po 29 rokoch od Nežnej revolúcie sme žiaľ podľa podpredsedu poslaneckého klubu Sme rodina Petra Pčolinského svedkami frustrácie a apatie z politiky a politikov. Ako dnes povedal, ľudia očakávajú od politikov a štátu pomoc v ťažkých situáciách, ale tej sa im dostáva len v minimálnej miere. „Štát a politici by mali tvrdo pracovať na prinavrátení dôvery občanov v štát a ich zástupcov, pretože ideály, s ktorými išli ľudia 17.novembra na námestia sa vytratili a ostala len trpká pachuť,“ povedal.

Podľa poslankyne NR SR za Sme rodina Adriany Pčolinskej 17. november 1989 znamenal najväčšiu koncentráciu túžby po slobode, po nádeji, po lepšom živote. „Nežná revolúcia znamenala najväčšiu koncentráciu ohľaduplnosti, lásky, tolerancie, hrdosti na vlastný štát,“ povedala dnes s tým, že nikdy nesmieme zabudnúť na obete totality, na zneužívanie štátnej moci, na neprávosť a morálny rozklad spoločnosti. „Buďme hrdí, že sme to ako národ dokázali a skúsme sa, inšpirovaní odkazom Nežnej revolúcie, zjednotiť a opätovne zabojovať o to, aby pravda a láska zvíťazili nad lžou a nenávisťou. Prekonajme apatiu, znechutenie, pohodlnosť. Sme to dlžní našim rodičom, starým rodičom, našim deťom. Sme to dlžní sami sebe. Sme to dlžní budúcnosti našej krásnej krajiny. Dá sa to,“ uviedla.

Slovensko stojí opäť na križovatke

Slovensko stojí podľa predsedníčky poslaneckého klubu OĽaNO Veroniky Remišovej opäť na križovatke ako v roku 1989. Ako dnes povedala, už je to takmer 30 rokov, čo sme porazili komunizmus. „Mysleli sme si, že sloboda je naša, raz a navždy. No prišiel mečiarizmus, ktorý nás doviedol na okraj priepasti. Prišla generácia politikov, ktorí našu krajinu drancujú a využívajú len na vlastné obohatenie sa. Generácia politikov, ktorá nemá pre Slovensko žiadnu štátotvornú myšlienku a samotnú existenciu štátu vidí len ako príležitosť na profit,“ zdôraznila.

Podľa Remišovej v súčasnosti znovu máme šancu vybrať si, aký bude náš zajtrajšok a aký bude charakter Slovenska a jeho budúcnosť. „Či to bude štát, kde právo a spravodlivosť bude platiť pre každého rovnako. Štát, kde talent, energia a húževnatosť budú odmenené a za poctivú prácu dostanú ľudia riadne zaplatené. Krajina, kde dane budú ľudia platiť s hrdosťou, pretože budú rozumnou investíciou do budúcnosti našich detí. Krajinou, kde politici budú s pokorou spravovať Slovensko, ktoré im ľudia zverili,“ uviedla.

Všetci podľa šéfky poslaneckého klubu OĽaNO vieme, akým prekážkam čelíme. „Čo nám však dnes chýba, je politika zdravého rozumu, bez malicherností a vzájomných hádok. Ťažké rozhodnutia, ktoré zoberú Slovensko oligarchom a vrátia ho naspäť ľuďom. A nadovšetko potrebujeme odvážnych ľudí, ktorí povedú krajinu aj v ťažkých časoch,“ vyhlásila s tým, že naša nádej na lepšie Slovensko je dnes väčšia ako prekážky, ktoré nám stoja v ceste.

Vraciame sa späť do čias Nežnej revolúcie

Slovensko sa vďaka niektorým politikom vracia stále späť do čias Nežnej revolúcie. Uvádzajú to v stanovisku predstavitelia opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS), podľa ktorých Slovenská republika aj 29 rokov po novembri 1989 stále bojuje o svoj demokratický charakter. "Počas 29 rokov sa Slovensko vďaka politikom ako Robert Fico, Andrej Danko a Vladimír Mečiar neustále vracia na pomyselný začiatok Nežnej revolúcie, bojuje o svoj demokratický charakter, ľudské a občianske práva a hľadá si svoje miesto v Európe. Je to opakujúci sa a vyčerpávajúci zápas, ale tí, ktorí chcú mať zo Slovenska demokratickú krajinu s dobrou perspektívou do budúcnosti, nemôžu tento zápas vzdať. A nemôžu ho ani prehrať," uviedli liberáli.

Opozičná strana je podľa svojho stanoviska súčasťou politického zápasu. "Stále máme vo svojej pamäti odkaz 17. novembra 1989, keď ľudia spojení na námestiach myšlienkou slobody a demokracie pocítili svoju silu a slabosť totality. Presne to isté sa deje aj dnes, keď občania znovu zdvíhajú hlavy, zhromažďujú sa, lebo dosť bolo Fica, Danka, Kaliňáka, dosť bolo zlodejstiev, únosov a vrážd," doplnila SaS.

Pred 29. rokmi 17. novembra 1989 zorganizovali pražskí študenti spomienkovú slávnosť k 50. výročiu 17. novembra 1939. Brutálny policajný zákrok proti účastníkom na Národnej triede v Prahe vyvolal rozhorčenie verejnosti a protestné akcie. Do štrajku po vysokých školách v Československu vstúpili herci divadiel, od 20. do 26. novembra sa konali denne stotisícové manifestácie v celej ČSSR. Vzniklo Občianske fórum (OF) a Verejnosť proti násiliu (VPN), 24. novembra odstúpil Miloš Jakeš z funkcie generálneho tajomníka ÚV KSČ a 27. novembra sa uskutočnil generálny štrajk na podporu demokratických požiadaviek. Federálne zhromaždenie 29. novembra zrušilo ústavný článok o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti, 3. decembra bola vymenovaná nová vláda s komunistickou väčšinou (16:5), ktorú verejnosť odmietla. V decembri prezident Gustáv Husák vymenoval novú vládu ”národného porozumenia” (desať komunistických ministrov, jedenásť nekomunistických) na čele s Mariánom Čalfom, v ten istý deň prezident odstúpil. 29. decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel.