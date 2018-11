Rezort diplomacie podržal Fica: Jeho vyjadrenie o migračnom pakte je v súlade s našou pozíciou

Globálny pakt o migrácii od expertov OSN, ktorý má byť prijatý v decembri v Maroku ako nezáväzný dokument, nie je v súlade s národnou migračnou politikou SR a je pre stranu Smer-SD neakceptovateľný. Slovensko sa voči paktu musí negatívne vymedziť. V nedeľňajšom videu zverejnenom na Facebooku to uviedol predseda Smeru Robert Fico. Správne podľa neho bude, ak poslanci na najbližšej parlamentnej schôdzi dajú jasný mandát, ktorým bude viazaný ktokoľvek, kto sa na rokovaní o pakte zúčastní. Fico tak podporil nápad SNS, ktorá chce o dokumente rokovať v pléne NR SR, hoci takýto typ zmluvy neprechádza legislatívnym procesom.

Tento dokument, proti ktorému je aj koaličná SNS a opozičné strany SaS a Sme rodina, vypracovalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov, ktoré viedol šéf slovenskej diplomacie za Smer-SD Miroslav Lajčák. "Globálny pakt nerobí žiadne rozdiely medzi legálnou a nelegálnou migráciou a vychádza z princípu, že migrácia je dobrá," pokračoval vo videu Fico s tým, že "náš suverénny pohľad je iný". Ďalej hovoril o mase ekonomických migrantov, ktorí sa "nelegálne natlačili do Európy", prinášajú obrovské riziká, napríklad ohrozujú stabilitu politických systémov a zásadne ohrozujú európsky spôsob života a civilizačné, kultúrne a náboženské korene nášho kontinentu. "Je síce právne nezáväzný, ale politicky je to veľmi silný dokument," dodal.

Kompakt, ktorý pripravilo Valné zhromaždenie OSN, nie je právne záväzný dokument. Materiál by formálne mali schváliť v decembri v Maroku. Zo slovenských politikov text OSN podprili predsedníčka zahraničného výboru NR SR Katrína Csefalvayová a minister Lajčák. Dokument sa totiž pripravoval, keď viedol Valné zhromaždenie OSN. V minulosti sa napríklad vyjadril, že o dokumente kolujú rôzne mýty, faktom však je, že kompakt o migrantoch nespochybňuje výlučnú zodpovednosť štátov rozhodovať o tom, kto môže prekračovať hranice. Cieľom kompaktu je zabrániť tomu, aby neboli ľudia znevýhodňovaní len preto, že sú cudzinci.

„Podľa oficiálnych údajov 258 miliónov ľudí na svete sú migranti. Pričom to nie je tak, že všetci chcú ísť do Európy. Tretina tokov je v rámci globálneho juhu, zhruba 80 percent africkej migrácie sa deje iba v rámci afrického kontinentu. Na severe je zase takmer 30 percent migrácie v rámci krajín, ktoré patria do Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu,“ vysvetlil ešte počas svojho pôsobenia v OSN Lajčák. Pripomenul, že aj zástupcovia slovenského priemyslu hovoria, že ak má naša ekonomika rásť, nezaobídeme sa bez pracovnej sily z iných krajín, teda bez migrantov. „Na Slovensku sa migrácia zamieňa so žiadosťami o azyl, ale migrácia, to sú ľudia, ktorí z akýchkoľvek pohnútok - dobrovoľne alebo vynútene - žijú v iných krajinách,“ dodal.

Hoci dokument nie je právne záväzný, USA, Maďarsko, Rakúsko, Česká republika či Poľsko oznámili, že dokument nepodpíšu, podobne sa vyjadrili aj zástupcovia ďalších štátov EÚ, napríklad Chorvátska. „O obsahu dokumentu existuje veľa mýtov a málo informácií. Každý štát si na základe tohto dokumentu rozhodne, čo prijme do svojho zákonodarstva,“ informoval Lajčák. „V podstate ide o to, aby naši ľudia, ktorí pracujú ako zdravotné sestry v Rakúsku, Írsku, neboli zneužívaní len preto, že sú cudzinci. Tiež by nikto nemal dostávať nižšiu mzdu len preto, že je migrant,“ dodal pred časom Lajčák.

Pakt o migrácii zneužívajú populisti

"Nemáme radosť z toho, že táto téma je zneužívaná populistami, xenofóbmi a nacionalistami, ktorí šíria bludy a nepravdy o tomto dokumente. Nejde im o nič iné len o to, aby si zvyšovali vlastnú popularitu, ale škodlivým spôsobom," zhrnul situáciu Lajčák.