Dankova práca vyvolala novú krízu v koalícii: Vyvolá Bugárov postoj predčasné voľby?

BRATISLAVA - Kauza okolo rigoróznej práce Andreja Danka stále neutícha. Predseda parlamentu ju zverejnil začiatkom novembra, no jej obsah vyvolal ďalšie otázky. V práci chýbal záver a použitá literatúra a časti textov sú zhodné z piatimi cudzími publikáciami a textami. Most vyzval Danka, aby z toho vyvodil osobnú zodpovednosť. Smer sa ho zastal, pre stranu je stále legitímnym členom. Podľa našich informácií vládne vo koalícii napätie, ktoré môže skončiť aj predčasnými voľbami. Naštrbenú dôveru priznal večer aj sám Danko.

Zdá sa, že v koalícii to znova vrie. Kvôli Dankovej rigoróznej práce, ktorá mala byť podľa Denníka N plagiátom, sa postoje zvyšných dvoch lídrov koaličných strán rôznia. Okrem toho sme vás ako prví informovali o tom, že v Dankovej práci chýbajú dôležité časti, bez ktorých by práca vôbec nemohla prejsť. Či už to plagiát je, alebo nie.

Črtá sa ďalšia politická kríza?

Medzi poslancami vládnej koalície sa opäť skloňuje politická kríza. Jeden z politikov vládnej koalície nám potvrdil, že nie sú vylúčené ani predčasné voľby. Tie by mohli byť podľa našich informácií v máji a spojili by sa tak s voľbami do európskeho parlamentu. Most sa totiž vyjadril, že by mal Andrej Danko prijať osobné rozhodnutie.

Krízu v koalícii vo večernom vyhlásení priznal aj Andrej Danko. Uviedol, že prípadnú schôdzu na jeho odvolávanie podporí jeho strana SNS a poprosí o to aj svojich koaličných partnerov. Zároveň pripustil, že v koalícii je naštrbená dôvera. „Bez koaličnej dôvery sa vládnuť a pracovať nedá,“ uzavrel.

Most sa napokon stiahne

Podľa politológa Radoslava Štefančík však Most napokon stiahne. „Predpokladám, že Most sa opäť zahrá na spravodlivého, ale potom v mene straníckych záujmov stiahne chvost a utiahne sa do kúta,“ uviedol politológ. „Politické ambície Andreja Danka sú väčšie ako jeho zmysel pre sebareflexiu. Určite mu nebude príjemné počúvať celý deň kritiku zo strany opozičných poslancov,“ uviedol s tým, že aj táto kauza nakoniec po pár dňoch odznie. Vykrádanie duševného vlastníctva totiž nie je u nás v kolektívnom povedomí považované za prehrešok hodný odchodu do politického dôchodku.

Mostu vyhovuje zotrvanie v koalícii

Či táto situácia opäť prerastie do politickej krízy, alebo to ustoja, bude záležať práve od postoja koaličných partnerov. „Keďže podozrenia z plagiátorstva tu boli dávno aj u iných poslancov alebo ministrov, zrejme to v Smere nevnímajú ako tragédiu. Mostu vyhovuje zotrvanie v koalícii,“ myslí si Štefančík.

SNS by predčasné voľby nevyhovovali

Predčasné voľby sa vylúčiť nedajú. „Nemožno to vylúčiť, ale v tomto prípade by za kratší koniec ťahal práve Andrej Danko, keďže by k nim došlo kvôli jeho podvodu. SNS by v tejto situácii predčasné voľby vôbec nevyhovovali,“ uviedol politológ. „Na druhej strane, komunálne voľby ukázali, že Smer je stále na zostupe, takže bude hľadať spôsoby, ako ďalšiemu poklesu zabrániťm,“ povedal.

„Nebude (Most) zbytočne vyhrocovať situáciu, hoci smerom k voličom vydá niekoľko ostrejších vyhlásení. Stále sa totiž snaží vytvárať dojem, že ešte nepadol morálne tak hlboko ako Smer so SNS,“ dodáva na adresu možnej politickej krízy. Štefančík si však myslí, že Danko mal odstúpiť už dávno, pretože zbytočne znemožňuje nielen seba, ale rovnako aj dve akademické inštitúcie. „Od začiatku vedel, že je to podvod a že je v tom až po uši,“ dodal Štefančík.