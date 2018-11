Smer má k Dankovej rigoróznej práci jasný postoj: Vláda by na tomto nemala padať, tvrdí Tomáš

BRATISLAVA - Súčasná vládna koalícia by nemala padať na téme, ako je rigorózna práca. V diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil koaličný poslanec Smeru-SD Erik Tomáš s tým, že Andrej Danko (SNS) je legitímnym predsedom NR SR.

"Smer-SD zahlasuje za program mimoriadnej schôdze, vyzval na to sám Danko. Ale o kvalite rigoróznej práce by nemali rozhodovať novinové články, ale odborníci a bola už zriadená komisia, ktorá to skúma," argumentoval Tomáš. Opozičný poslanec z SaS Eugen Jurzyca potvrdil, že podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze sa už zbierajú. "Dôvody sú známe. Ak si pán Danko za prácou stojí, prečo bránil jej zverejneniu?" pýtal sa.

Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška tlmočil Dankove slová, že prácu treba posudzovať podľa parametrov doby, v ktorej ju Danko písal. "Zvolil postup, aký zvolil. Prácu urobil v dobrej viere a je presvedčený, že mal právo sa s ňou uchádzať o titul JUDr.," konštatoval. Naopak, Sme rodina odvolanie Danka podporí. "Nechali by ste operovať dcéru u lekára, ktorý titul získal podvodom? A my necháme riadiť štát človeka, ktorý získal titul podvodom," podotkol Milan Krajniak.