Dankova rigorózna práca je plagiát! Most žiada vyvodenie osobnej zodpovednosti, Smer sa ho zastal

BRATISLAVA - Zdá sa, že zverejnenie rigoróznej práce Andreja Danka nestačí. Podľa najnovších informácií má byť text jeho práce odkopírovaný z piatich cudzích textov a publikácií. Ako prví sme vás upozornili na to, že v Dankovej práci chýba záver a zoznam použitej literatúry. Práca preto nemala prejsť, či už ide o plagiát, alebo nie. Danko odmieta na ďalšie obvinenia reagovať. Vyjadrí sa až po vyjadreniach príslušnej komisie UMB, ktorá jeho prácu posúdi. Dovtedy to komentovať nebude. Opozícia opäť žiada, aby odstúpil. Ak tak nespraví sám, pokúsia sa ho znova odvolať.

Predseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko zrejme uspel na univerzite v Banskej Bystrici vďaka práci, ktorú odpísal od cudzích textov. Informáciu priniesol Denník N. Bol prvým absolventom, ktorému povolili utajiť jeho rigoróznu prácu. Po vyše mesiaci ju odtajnil s tým, že bola v knižnici 18 rokov. Ešte počas komunálnych volieb Danko vyhlásil, že si za svojou prácou stojí.

Plagiát nemal nikdy prejsť

Jeho práca je však zrejme plagiát. Svoj titul JUDr. získal za prácu, ktorú odpísal z cudzích textov. Po úvode je hneď prvých dvadsať strán odkopírovaných z českej publikácie Základy správnej vedy od autora Dušana Hendrycha. Iba miestami vypustil niekoľko viet. Zároveň sa kompletne zhoduje s prácou Daniela Pisáka z roku 2001.

Takto to pokračuje podľa analýzy denníka v celej práci, v ktorej nie sú uvedené ani citácie. V práci zároveň chýba aj záver a použitá literatúra, na čo sme vás upozornili koncom minulého týždňa. Podľa odborníka takáto práca nemala prejsť. „Je nemysliteľné, aby práca, ktorá neobsahuje bibliografiu (alebo zoznam použitej literatúry, či zoznam bibliografických odkazov) prešla komisiou,“ povedal Dušan Katuščák, autor knihy Ako písať záverečné a kvalifikačné práce.

Smer sa Danka zastal

„Pre stranu Smer-SD je Andrej Danko legitímnym predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorej zloženie vzišlo zo slobodných demokratických volieb,“ píše sa v stanovisku strany, ktoré zaslal vedúci tlačového oddelenia Ján Mažgút.

Most tvrdí, že by mal Danko prijať osobné rozhodnutie

S prosbou o reakciu na medializované informácie sme oslovili stranu Most-Híd. Podľa nich by mal prijať osobné rozhodnutie. „Vzhľadom na zverejnené informácie by mal predseda Národnej rady SR prijať osobné rozhodnutie,“ napísala pre Topky hovorkyňa Mostu Klára Debnár.

Líder SNS reagovať nebude

Andrej Danko sa nebude k téme svojej rigoróznej práce vyjadrovať do vyjadrenia príslušnej komisie. Uviedol to vo štvrtok jeho hovorca Tomáš Kostelník. „Keby pán predseda NR SR Andrej Danko reagoval na každé obvinenie Denníka N, tak by celé dni nič iné nerobil. Do vyjadrenia príslušnej komisie, ktorá jeho prácu posúdi, sa však už k tejto téme vyjadrovať nebude,“ povedal Kostelník.

Danko by mal ihneď odstúpiť

Hnutie OĽANO reagovalo na najnovšie medializované informácie a vyzvalo Andreja Danka, aby ešte dnes vyvrátil obvinenia z falšovania rigoróznej práce, alebo vrátil titul JUDr. a vzdal sa funkcie predsedu NR SR. „V normálnych krajinách kvôli plagiátorstvu politici podávajú demisie, viacero príkladov sme mohli vidieť u našich susedov v Českej republike,“ uviedla strana v stanovisku.

K výzve sa pridala aj strana Sloboda a solidarita a strana SPOLU - občianska demokracia. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Ľubomír Galko aj Miroslav Beblavý uviedli, že by mal Danko okamžite odstúpiť. „Vyzývame Andreja Danka, aby sa stiahol z verejného života,“ povedala Nicholsonová. „Veríme, že Andrej Danko nás ušetrí tejto hanby. Dnes už nie je len pod tlakom podozrení, ale istoty,“ povedal Beblavý.

„SPOLU-občianska demokracia vyzýva Andreja Danka, aby sa okamžite vzdal poslaneckého mandátu a ušetril Slovensko ďalšej medzinárodnej hanby. Z verejného života ho diskvalifikuje nielen jasné plagiátorstvo a porušenie zákona pri rigoróznej práci, ale najmä to, ako sa zachoval pri jeho odhalení. Naplno ukázal, že klame verejnosti aj parlamentu, namiesto priznania chyby sa vyhrážal žalobami aj trestným stíhaním. Takýto človek jednoducho musí odísť, pretože zmena politiky na Slovensku začala,“ uviedol Beblavý.

SaS je pripravená opäť zbierať podpisy na zvolanie schôdze, na ktorej by sa mali znova pokúsiť odvolať Danka z postu šéfa parlamentu, ak neodstúpi sám. Vyzvali ho tiež, aby nechal na svoje náklady odstrániť svoj titul zo všetkých verejných dokumentov a miest.

Kritika KDH

KDH vyzýva Andreja Danka, aby odstúpil zo svojej funkcie. Mimoparlamentné hnutie to uvádza v oficiálnom stanovisku, ktoré poskytol hovorca Stano Župa. Hnutie reaguje na medializované informácie o tom, že rigorózna práca predsedu parlamentu je plagiátom. „Odstúpiť - iba toto jedno slovo by malo stačiť k situácii okolo rigoróznej práce pána Andreja Danka. Ak uznávame, že vzdelanie pomohlo vytvoriť našu civilizáciu, ak uznávame, že vzdelanie je kľúčové slovo pre výzvy, ktoré prináša 21. storočie, tak Andrej Danko sa musí vzdať druhej najvyššej funkcie na Slovensku,“ uvádza KDH v stanovisku. Hnutie sa zároveň pripája k výzvam viacerých opozičných politických strán, že by mal Danko odstúpiť z funkcie.

Danko nemá v politike čo robiť

Podľa Borisa Kollára z opozičného hnutia Sme rodina je evidentné, že podvody sú súčasťou života Danka aj v súkromí, čoho príkladom je podľa neho aj kauza okolo jeho rigoróznej práce. „Z tohto dôvodu podľa hnutia Sme rodina takýto človek nemá v politike čo robiť,“ povedal Kollár. Predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko pripomenul, že Maďarsko, Španielsko, Nemecko, ale aj Česko sú krajiny, kde ministri a prezident odstúpili už len pri podozreniach z plagiátorstva. „Vo funkcii predsedu parlamentu, druhej najvyššej funkcii, nesmie byť človek, ktorý má na sebe také závažné podozrenie ako kopírovanie svojej rigoróznej práce,“ skonštatoval.

Preveriť by mali aj univerzitu

Podľa SaS by mala byť preverená aj UMB, kde Andrej Danko získal titul JUDr. za skopírovanú rigoróznu prácu. „Vyzývame vedenie UMB, aby za týchto okolností už prestalo mlžiť a aby zverejnili oponentov Dankovej rigoróznej práce,“ povedala Nicholsonová. Opozícia sa začiatkom novembra snažila Danka odvolať, no koalícia ho podržala a neschválila program mimoriadnej schôdze, preto k odvolávaniu nakoniec nedošlo. Politici i ľudia v sále kričali hanba. Po neúspešnom odvolávaní mal Danko tlačovku, na ktorej povedal, že práca bude verejne dostupná v knižnici.

UMB neskôr vyhlásila, že zriadi účelovú komisiu na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na univerzite a zároveň vyzýva akademickú komunitu na Slovensku k podpore iniciatív smerujúcich k systémovému riešeniu tohto problému. Vznik komisie schválil senát 21 hlasmi a má sa zaoberať rigoróznou prácou predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) a parlamentu Andreja Danka.

Koncom septembra sa objavili informácie, že predseda parlamentu tají, ako sa stal doktorom práv. V životopise si Danko uvádza iba štúdium na Univerzite Komenského, kde ukončil magisterské štúdium. Neskôr vyšlo najavo, že titul JUDr. získal na UMB. Svoju záverečnú prácu odmietol zverejniť. Andrejovi Dankovi umožnil utajiť rigoróznu prácu pred verejnosťou dekan Právnickej fakulty UMB Michal Turošík, ktorý s ním 21. septembra uzavrel licenčnú zmluvu. Urobil to hneď v ten deň, ako od Danka dostal písomnú žiadosť o jej utajenie. Rektor UMB Vladimír Hliadlovský tvrdí, že sa o týchto dvoch dokumentoch dozvedel až 26. septembra.