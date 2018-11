Smer-SD uvažuje o zavedení možnosti darovania 2% z dane rodičom, tvrdí Tomáš

BRATISLAVA - Smer-SD uvažuje o zavedení možnosti darovania 2% z dane z príjmu rodičom. Koaličná strana by takýmto spôsobom chcela posilniť medzigeneračnú solidaritu. Oznámil to poslanec Smeru-SD Erik Tomáš na svojom profile na sociálnej sieti.

"Môžem potvrdiť, že v strane už dlhšie diskutujeme o nápade, aby pracujúci ľudia mohli darovať 2 % z dane z príjmu svojim rodičom," skonštatoval Tomáš. Vzhľadom na čas, v ktorom mladí ľudia začínajú zarábať, by sa toto opatrenie podľa neho dotklo najmä rodičov v dôchodkovom veku, prípadne tých, ktorí k nemu majú blízko.

Pripustil, že výška dôchodkov je napriek viacerým opatreniam stále neuspokojivá. Seniori by si preto aj takýmto spôsobom mohli finančne prilepšiť. "V žiadnom prípade nejde o útok na tretí sektor. V zákone by sa zachovala možnosť darovať 2 % z dane mimovládnym organizáciám, len by pribudla aj možnosť venovať ich rodičom," zdôraznil poslanec na sociálnej sieti. Dodal, že k tejto téme očakáva širokú a zaujímavú diskusiu.