MIMORIADNE Prví odsúdení ministri: Štefanov a Janušek z prvej Ficovej vlády dostali dlhoročné tresty

BRATISLAVA - Kauza nástenkový tender, do ktorej sú zapletení exministri SNS Marián Janušek a Igor Štefanov, sa blíži ku koncu. Najvyšší súd SR dnes rozhodol - obaja politici sú definitívne vinní.

Najvyšší súd odsúdil Mariana Janušeka na 11 rokov väzenia a 30-tisíc eur pokuty, Igora Štefanova na 9 rokov a 30-tisíc eur pokuty. Janušek si teda oproti pôvodnému rozsudku Špecializovaného trestného súdu z októbra 2017 odsedí o rok menej.

Súd ich uznal vinnými z trestných činov machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obaja si verdikt nevypočuli - dali svojim obhajcom súhlas na konanie v ich neprítomnosti.

V opačnom prípade, keby boli v súdnej sieni, by ich príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže eskortovali priamo do ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Tresty by si mali odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

„Svojím konaním vytvorili podmienky pre vopred vybraného uchádzača," uviedol predseda trojčlenného senátu, sudca Juraj Kliment. Podľa jeho slov „vôbec nezverejnili výzvu na tender". Tým znemožnili účasť iným záujemcom. Svojím konaním sa im podarilo dosiahnuť zisk víťaznému konzorciu 3,5 milióna eur.

Spôsobili tak škodu veľkého rozsahu. Okrem tohto, niektoré zo spoločností konzorcia vôbec nespĺňali podmienky na tender - nedoložili príkladom daňové priznanie alebo boli v nepovolenom debete. „Obaja obžalovaní konali v rozpore s predpisom o verejnom obstarávaní," dodal predseda senátu.

Na Okresnom súde Bratislava I aktuálne zase prebieha hlavného pojednávanie s exministrom vnútra Gustávom K., ktorý figuruje ako hlavný obžalovaný v kauze zmareného referenda. V tomto prípade sa koná po minuloročnom zrušení Mečiarových amnestií.

Havária Štefanova

Podľa našich informácií mal súd skomplikovať zdravotný stav Igora Štefanova. Ten mal v roku 2012 vo Švajčiarsku havarovať na motorke a momentálne je invalidným dôchodcov.

Exminister Janušek čelil obžalobe za zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spolupáchateľstvom v súbehu s obzvlášť závažným zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa a obzvlášť závažným zločinom porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Tender na chodbe ministerstva

Prípad sa stal v roku 2007 počas prvej vlády Roberta Fica. Smer bol v tom období v koalícii s HZDS a SNS. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja vtedy zverejnilo oznam o tendri na reklamné služby v hodnote 3,6 miliardy vtedajších korún iba na nástenke na chodbe ministerstva.

Ponuku zaslalo len jedno konzorcium, ktoré následne vyhralo. Dvoch ministrov za SNS stála kauza kreslo. Tender neskôr zrušili, konzorcium však na ňom údajne stihlo zarobiť viac ako tri milióny eur.