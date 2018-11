Pred voľbami do europarlamentu je dôležité ukázať jednotu Čechov a Slovákov, myslí si Danko

PRAHA - Pred budúcoročnými voľbami do europarlamentu je dôležité ukázať jednotu Čechov a Slovákov. Uviedol to dnes vo svojom vystúpení predseda Národnej rady SR Andrej Danko v Rokovacej sále Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR k 100. výročiu 1. zasadnutia Revolučného národného zhromaždenia v Prahe.

Danka pred rokovaním privítal predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radek Vondráček. Danko ako prvý slovenský politik vystúpil v českom parlamente v čase, keď Slováci a Česi bilancujú storočnicu spolunažívania. "Prešli sme neľahkou cestou. Máme výnimočné skúsenosti z budovania spoločného štátu. Za najcennejšie však považujem to, že sme získali jeden druhého," povedal.

V úvode Danko poukázal na to, že vzťahy Českej republiky a Slovenskej republiky sú úprimné a prirodzené, no nerodili sa ľahko. "Slováci, Česi, Moravania a Slezania sú výnimoční. Zlá skúsenosť Čechov s germanizáciou a Slovákov s maďarizáciou vyústila do založenia nášho spoločného štátu v roku 1918," povedal Danko. „Naše národy sú dobrosrdečné a preferujeme konštruktívny dialóg," poznamenal. Danko by bol rád, keby sme neprerušili spoločnú jazykovú príbuznosť. "Aby sa aj naše deti vedeli navzájom dohovoriť bez tlmočníka, ako brat s bratom," povedal.

Podľa neho sme sa po rozdelení spoločného štátu opätovne stretli v spoločnom európskom dome. "Sme členmi Európskej únie. Pred nadchádzajúcimi voľbami do europarlamentu ukážme zvyšku Európy svoju jednotu," uviedol. Zároveň je rád, že aj v politickom formáte V4 je Česko a Slovensko dynamickým prvkom.

"Otvorene a pravdivo pomenúvajme problémy, ktoré nás spoločne trápia. Čo nás dnes spája? Je to dravosť nadnárodného kapitálu, nižšie mzdy a slabšia sociálna ochrana našich zamestnancov. Naše štáty nemajú rovnaké postavenie na trhu práce v rámci EÚ v porovnaní s inými. Potrebujeme stabilitu politického systému a transparentné volebné kódexy. Sú to otázky, ktoré musíme riešiť, aby sme posilnili našu štátnosť," povedal.

Rovnako vníma potrebu otvorene a zodpovedne hovoriť o reforme EÚ, o otázke spoločnej obrany a bezpečnosti. V Prahe Danko vyhlásil, že povinnosťou EÚ je riešiť strategické veci. Napríklad ochranu digitálneho priestoru, alebo zavedenie digitálnych daní pre globálne spoločnosti pôsobiace vo virtuálnom svete. "Mali by sme zaviesť kontrolu spoločností, a to z hľadiska ochrany osobných dát našich občanov. Sme svedkami bezcitnosti digitálneho sveta," vyhlásil. Tieto témy má podľa Danka rozvíjať nový európsky parlament v najbližšom funkčnom období. "Sú to nové výzvy, na ktorých musíme spolupracovať. Robíme to preto, aby sme si zachovali vlastný štát. Európska únia však nie je o fúzii štátov do jedného super štátu. Projekt Európskej únie musí zachovať národnú identitu svojich členských štátov," dodal Danko.