Národniari vysvetľujú, prečo chcú regulovať médiá na internete: Hoaxy, konšpirácie a klamstvá

BRATISLAVA - Slovensko by potrebovalo nový komplexný mediálny zákon, ktorý by zahŕňal tlač, televíziu, rádio, ale aj nové digitálne médiá, povedal poslanec Národnej rady SR za Slovenskú národnú stranu (SNS) Karol Farkašovský.

V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol a dodal, že v súčasnosti nie sú regulované internetové médiá a sociálne siete sú ťažko kontrolovateľné. „Sú tam hoaxy, konšpirácie, u ľudí to vyvoláva rozpačité reakcie," uviedol. Podľa poslanca by kontrola, napríklad aj statusov na sociálnych sieťach, vyčistila prostredie od klamstiev.

Poslankyňa OĽaNO Natália Milanová s Farkašovským súhlasila v tom, že internet je nekontrolovateľný priestor. "Sú tam fake news, klamstvá. Na druhej strane, je to tiež priestor, ktorý kladie dôraz na slobodu prejavu. Hranica medzi slobodou prejavu a cenzúrou je tenká a treba byť opatrní pri regulácii," zdôraznila Milanová.

Zároveň si nevie predstaviť, ako by dokázali regulovať internet. „Je to otázka na celospoločenskú diskusiu," podotkla. Podľa nej technické detaily regulácie sú zatiaľ veľmi nedotiahnuté.

Natália Milanová Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Farkašovský je presvedčený, že návrh regulácie médií nemá byť bičom na kritické médiá. „Cenzúra je jedna vec a pravidlá sú druhá. Nemôže to byť bez pravidiel," vyhlásil. Podľa neho ktokoľvek môže kohokoľvek označiť za zlodeja, zloducha a človek sa musí brániť aj vtedy, keď mu nikto nič nedokázal, nebol obvinený ani odsúdený.

„Dôležité je aj to, aby platili pravidlá aj pre novinárov, aby tu boli etické zásady. Sloboda neznamená bezbrehosť," dodal. „Nám ide o to, aby sme stanovili etické pravidlá, ktoré budú zárukou, že mediálny priestor bude kritický, ale za dodržiavania určitých pravidiel, ktoré budú v súlade s etickými pravidlami," podotkol s tým, že vedenie redakcií by malo redaktorov viesť k dodržiavaniu etických pravidiel.

Táto téma je pre Milanovú príliš zahmlená a reguláciu, o ktorej hovorí Farkašovský, považuje za veľmi ambicióznu. „Mám pochybnosť, či by to bolo v prospech nás všetkých. My sme verejní činitelia, musíme znášať väčšiu mieru kritiky. Obávam sa, či by zákon nemal ambíciu chrániť politikov pred kritickými médiami," uviedla. Farkašovský to vylúčil.

Fondy sú geniálna myšlienky

Diskutujúca dvojica v relácii venovala pozornosť aj fondom, ktoré poskytujú peniaze na rôzne kultúrne projekty. Obaja pozitívne hodnotia napríklad Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond, ako aj Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

„Fondy sú geniálna myšlienka, tak sa dá podporovať kreatívne umenie na Slovensku, založenie fondov bol správny krok a sú užitočné. Samozrejme, sú tam veci, ktoré nie su celkom legislatívne doriešené," povedal Farkašovský.

Podľa neho je veľmi dôležitá otázka odborných komisií, ktoré rozhodujú o pridelených financiách jednotlivým žiadateľom. Existujú mechanizmy a kompetentní ľudia, ktorí vedia posúdiť jednotlivé projekty, ale nikdy nebude dosť peňazí na to, aby boli spokojní všetci žiadatelia.

Karol Farkašovský Zdroj: TASR/Jakub Kotian

„Môžem skonštatovať, že fondy sú príkladom toho, ako sa s verejnými financiami dá nakladať," uviedla Milanová. Podľa nej Fond na podporu umenia má systém, ktorý napreduje a finančne podporuje najrozmanitejšie formy umenia. Obaja poslanci sú si vedomí toho, že hodnotenie umenia a kultúrnych zámerov je veľmi subjektívne a individuálne.

„Navrhli sme vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, aby žiadateľ, ktorý žiada na projekt nad 20-tisíc eur, zdôvodnil tento projekt komisii," uviedol Farkašovský. Milanová s návrhom Farkašovského súhlasila. Podľa nej aj oni ako členovia Výboru NR SR pre kultúru a médiá s pracovníkmi fondov komunikujú o tom, ako im pomôcť zlepšovať ich efektívne fungovanie.

Danko nemá problém zverejniť prácu, tvrdí Farkašovský

Farkašovský si taktiež myslí, že predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) nemá problém so zverejnením svojej rigoróznej práce. Ide vraj o spôsob, ako sa zverejnenie rigoróznej práce vyžaduje. „Budeme sa pred každým interview novinárom legitimovať našimi prácami? Nie je to záležitosť, vďaka ktorej by bol lacnejší chlieb či mlieko,“ povedal a dodal, že podľa neho musia platiť určite pravidlá.

„Mali by sme prestať konšpirovať a mali by sme sa venovať vecným témam," dodal. Zároveň Farkašovský vyjadril, že autor práce by mal mať právo na ochranu svojho know-how. Politici by podľa neho nemali automaticky reagovať na požiadavky novinárov.

Andrej Danko Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Natália Milanová si myslí, že predseda parlamentu by mal ísť príkladom. „Je to otázka kultúry, morálky a etiky. Téza zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať, mi príde nevhodná," povedala.

Dodala, že Danko by nemal mať problém ukázať svoju prácu. Ak tak neurobí, podľa nej sú otázky, ako prišiel k svojmu titulu, na mieste. "Aký signál takto vysielame študentom?" spýtala sa.