SNS sa opäť pustila do Kisku: Hrnko vracia úder, pozná budúcu stranu prezidenta

BRATISLAVA - Slovenská národná strana (SNS) vyzýva voličov, aby sa zaujímali o to, ako sú financované kandidátky jednotlivých uchádzačov o volené miest, a kto ich mediálne podporuje. Strana tak reaguje na prezidentom Andrejom Kiskom nepodpísanú novelu zákona o politických stranách a politických hnutiach.

Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú poskytla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová. Ako uviedol podpredseda SNS Anton Hrnko, vzniká otázka, či uvedené vrátenie nesúvisí priamo s možnými budúcimi politickými ambíciami prezidenta.

„Jedným z hlavných prvkov prijatého návrhu zákona bolo stransparentnenie financovania politických strán, aby sa peniaze neznámeho pôvodu od neznámych sponzorov nedostávali do politického života a neovplyvňovali tak zvolenie ľudí zaviazaných finančne oligarchickým skupinám, ktorí následne namiesto blaha ľudu budú presadzovať úzke, parciálne záujmy svojich sponzorov," uviedol Hrnko.

Vraj skončí v Progresívnom Slovensku

Podotkol, že je všeobecne známe, že financovanie volebnej kampane Kisku v prezidentských voľbách vyvoláva prinajmenšom veľa otáznikov. Podľa Hrnka je pravdepodobnou stranu prezidenta Progresívne Slovensko.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

„Taktiež je známe, že jedna oligarchická skupina pôsobiaca v IT biznise ovládla a financuje viacero médií, ktoré sa samé vyhlasujú za média hlavného prúdu, ale niektoré ich mediálne výstupy ďaleko prekračujú svojím obsahom to, čo sa všeobecne nazýva konšpiračné teórie. Pre nás je neprijateľné, aby mnohí kandidáti spojení so stranami ako Progresívne Slovensko zneužívali takéto oligarchické peniaze cez celú mašinériu zaviazaných masmédií na svoje volebné kampane," uviedol Hrnko.

Dodal, že následne je len veľmi ťažko zistiť, komu budú pri výkone svojich mandátov posluhovať. Preto bolo podľa neho potrebné, aby zákon o politických stranách vstúpil do platnosti čo najskôr.

Jablkom sváru Kiskove rozhodnutie

Prezident SR Andrej Kiska nepodpísal novelu zákona o politických stranách a politických hnutiach a vrátil ju s pripomienkami poslancom Národnej rady SR na opätovné prerokovanie.

Ako informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR, viaceré ustanovenia zákona podľa názoru prezidenta neprimerane a neodôvodnene zasahujú do ústavného práva občanov Slovenskej republiky zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich.

„Ústava SR hovorí jednoznačne. Toto právo možno obmedziť len ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných. Iné dôvody ústava nepripúšťa,“ zdôraznil prezident Kiska.

Zákonodarca neuviedol žiadne skutkové alebo právne okolnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že obmedzenia, ktoré schválený zákon zavádza, sú odôvodnené a primerané. Prezident je presvedčený, že viaceré otázky a problémy fungovania politických strán na Slovensku by mali byť podrobené dôkladnejšej diskusii. Poznamenal však, že slobodná politická súťaž je základom demokracie.