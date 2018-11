Nezaradení poslanci navrhujú odoberať podvodne nadobudnuté akademické tituly

BRATISLAVA - Nezaradení poslanci Národnej rady SR Miroslav Beblavý, Viera Dubačová a Oto Žarnay (všetci Spolu - občianska demokracia) predložili do parlamentu návrh zákona, ktorý umožní odoberať podvodne nadobudnuté akademické tituly. Poslanci o tom informovali na dnešnej tlačovej besede s tým, že dnešná legislatíva neumožňuje absolventovi udelený titul odobrať ani v prípade, že sa preukáže podvod pri jeho získaní. Pri tvorbe návrhu vychádzali z českej legislatívy, kde má možnosť odobrať akademický titul rektor.

Ako navrhujú nezaradení poslanci, titul by mohol odobrať rektor príslušnej vysokej školy, pričom toto konanie by začínal z vlastnej iniciatívy alebo na základe návrhu akademického senátu vysokej školy, prípadne akademického senátu príslušnej fakulty či návrhu ministerstva školstva. Rektor bude mať pri neodôvodnenom podnete právo konanie zastaviť. Pri jeho rozhodovaní mu bude pomáhať sedemčlenná prieskumná komisia zložená zo šiestich odborníkov menovaných rektorom a jedného študenta príslušnej vysokej školy. Odobrať by tak mohol všetky tituly, ktoré boli udelené na základe zloženia štátnej skúšky, obhájením dizertačnej práce alebo získania titulu docent.

V návrhu zákona poslanci uvádzajú, že dôvodom pre vyslovenie neplatnosti titulu by bolo nesplnenie predpísaných podmienok na získanie titulu v dôsledku úmyselného trestného činu, za ktorý bude daná osoba právoplatne odsúdená, za hrubé a úmyselné porušenie predpisov upravujúcich ochranu duševného vlastníctva či dobrých mravov, čo umožní potrestanie napríklad za zjavné plagiátorstvo. „Vyslovenie neplatnosti bude možné napadnúť žalobou s odkladným účinkom v správnom súdnictve. Lehoty pre vyslovenie neplatnosti navrhujeme stanoviť v dĺžke jedného roka od právoplatnosti rozsudku o úmyselnom trestnom čine a 10 rokov v druhom prípade," vysvetlili poslanci.

Podľa Žarnaya potrebujeme zákon, ktorý bude chrániť hodnotu skutočného vzdelania. „Prípad Andreja Danka je len vrcholom pyramídy kúpených titulov, plagiovaných prác a prác na objednávku. Celá spoločnosť o tom vie, ale nič sa s tým nerobí. Potrebujeme vyslať poctivým študentom, rodičom a učiteľom jasný signál, že hodnotu pre túto spoločnosť má vzdelanie, nie kúpený titul," vysvetlil poslanec.

Dubáčová si myslí, že možnosť kúpiť si beztrestne titul podporuje ďalšie podvody s titulmi. „Podvody pri získavaní akademických titulov sa podvodníkom doteraz oplácali, okrem hanby za ne im nič nehrozí. Po zložení štátnej skúšky si môžu vydýchnuť, titul majú navždy," povedala.