Znepokojený exminister obrany: Vláda by mala zastaviť obstaranie transportérov

Ako doplnil bývalý minister obrany Galko, v prípade, že dá kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD) transportérom zelenú, pôjde o spoločnú zodpovednosť celej vládnej koalície. Ministerstvo obrany SR plánuje obstarať 81 vozidiel Vydra za celkovú sumu 417 miliónov eur, pričom je v cene započítaný aj výcvik, logistická podpora či munícia. Vláda SR by mohla definitívne rozhodovať o novej kolesovej ešte v priebehu novembra tohto roka.

„To je to nešťastie rezortu obrany, že tam prakticky všetko môžete obstarávať priamo a aj v utajenom režime a Slovenská národná strana (SNS), ktorá vedie ministerstvo túto možnosť využíva vo veľkom. Obstarávajú sa týmto spôsobom aj také veci, ktoré by sa dali bez problémov obstarávať so súťažou. To znamená, že oni (vedenie rezortu obrany poznámka red.) zneužívajú ten zákon,“ uviedol Galko. „My sme vyzvali vládu SR, aby jednoducho tento projekt nepodporili a teraz to majú v rukách. Ak sa pod to podpíšu, tak to potom už bude ich spoločná zodpovednosť,“ doplnil.

V prípade súhlasu vlády SR s obstaraním nových obrnených transportérov na projekte môže participovať 17 firiem, z ktorých je jedna z Českej republiky. Sériovú výrobu, ktorú chce spustiť ministerstvo budúci rok by zastrešil štátny podnik Konštrukta-Defence a.s., okrem toho by sa na výrobe mohli podieľať aj EVPÚ, a.s., Matador Industries, a.s., Konštrukta - Industry, a.s., ZTS - ŠPECIÁL a.s., Way Industries, a.s., MSM Group s.r.o., TC Contact s.r.o., Vývoj, a.s., Aliter Technologies, a.s., PPS Group a.s., IPM Engineering, s.r.o., SPINEA, s.r.o., ZTS - OTS, a.s., ZVS holding, a.s., a Virtual Reality Media, a.s. Jedinou zahraničnou spoločnosťou bude Ray Service, a.s. z Českej republiky. Podľa rezortu obrany tak bude väčšina súčiastok na transportéroch pochádzať zo Slovenska. Predstavitelia ministerstva tiež uviedli, že táto schéma spoločností nemusí byť definitívna a rezort bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Podľa opozičného poslanca Galka mohla byť na transportéry vyhlásená súťaž. „Môže to vzbudiť podozrenia, ale oveľa väčšie sú pochybnosti, pretože tieto firmy, nevzišli z poctivej súťaže. Aj na subdodávateľov sa dala urobiť poctivá súťaž na Slovensku a v prípade, že by sa o to tie jednotlivé firmy uchádzali a boli by v tejto súťaži uspeli, bolo by to úplne v poriadku. Pokiaľ sa však takto na priamo zadáva celé vozidlo a na priamo sa zadajú aj subdodávky a ešte sa ukážu aj nejaké prepojenia so Slovenskou národnou stranou (SNS), tak, samozrejme, že to budí podozrenie,“ uzavrel.