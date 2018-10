Navrhovaný rozpočet dokáže rezort obrany využiť efektívne, myslí si minister Gajdoš

BRATISLAVA - Navrhovaný budúcoročný rozpočet pre ministerstvo obrany dokáže rezort podľa svojho šéfa Petra Gajdoša (SNS) efektívne využiť na zabezpečenie obrany SR, zvýšenie obranyschopnosti štátu a občanov v zmysle Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl (OS) SR do roku 2030. Uviedol to v reakcii na jeho schválenie vládou.

Podľa Gajdoša Slovensko deklarovalo na medzinárodných samitoch, že do roku 2020 dosiahne podiel výdavkov na obranu 1,6 percenta HDP a do roku 2024 až 2 percentá. Minister zároveň uviedol, že na základe schváleného rozpočtu môže povedať, že v roku 2019 by mal rezort dosiahnuť 1,72 percenta HDP, v roku 2020 už 1,8 a v roku 2021 by to malo byť 1,9 percenta HDP. "Týmto sa Slovenská republika jednoznačne stáva dôveryhodným partnerom, či už členom NATO, ale aj Európskej únie," doplnil.

Finančné prostriedky z rozpočtu budú podľa neho v rámci dlhodobého plánu využité na projekty s dôrazom na nákup stíhačiek F-16, doplatenie projektu UH-60M Black Hawk, ako aj lietadiel C-27J Spartan, 3D radarov, delostreleckej techniky Zuzana 2. Minister počíta aj s predložením výsledného projektu bojových obrnených vozidiel 8x8 a 4x4. V rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 je pre rezort obrany vyčlenených viac ako 1,6 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 53,7 percenta.