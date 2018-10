Gál rokoval o výbere ústavných sudcov s opozíciou: Oni chystajú vlastné stretnutie

OĽaNO na stretnutí predložilo Gálovi svoj návrh fungovania Ústavného súdu (ÚS) SR. „Dôležitou je požiadavka, aby kandidáti boli volení ústavnou väčšinou, tak, ako to požaduje Benátska komisia,“ uviedol za hnutie poslanecký asistent a právnik Milan Vetrák.

Zároveň informoval, že minister na ich konkrétne požiadavky, ktoré sa týkali napríklad politickej nezávislosti kandidátov na ústavných sudcov, nepristúpil. „My sme pripravení o problematike rokovať s ministrom spravodlivosti aj naďalej, no upozorňujeme ho, že dohody sa predsa nedajú robiť tak, že kompromisy má robiť len jedna strana,“ uzavrel Vetrák.

Zástupcovia SaS mali na stretnutí s ministrom Gálom výhrady k počtu poslancov, ktorí majú voliť kandidátov na ústavných sudcov. "Poskytli sme riešenia, ktoré by boli alternatívne k tej požadovanej deväťdesiatke. Či sa nám to podarí, bude závisieť od toho, ako sa opozičné strany dohodnú na spoločnom postupe," vysvetlil poslanec NR SR Alojz Baránik (SaS) s tým, že k dohode opozičných strán by mohlo dôjsť na ich pondelkovom (15.10.) stretnutí.

Otázka veku kandidátov je však podľa Baránika zrejme definitívne vyriešená. "Zdá sa, že je naprieč politickým spektrom dohoda na tom, že navrhované zvýšenie veku sa vráti späť na tú štyridsiatku," doplnil. Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Róbert Madej (Smer-SD) v stredu presadil pozmeňujúci návrh k zmene ústavy, aby sa minimálny vek kandidátov na ústavných sudcov nezvyšoval zo súčasných 40 na 45 rokov tak, ako to odobril kabinet.

Gál tento Madejov krok podporil. "Vládny návrh nie je dokonalý, ale oproti súčasnému stavu je to obrovský krok. Nie je to zásadná ústavná zmena, ale pri takejto konštelácii koalície a NR SR je jediným reálnym možným riešením," ozrejmil.

Zmenu Ústavy SR a s ňou súvisiace nové pravidlá výberu kandidátov na sudcov ÚS posunul parlament do druhého čítania v septembri. Na definitívne schválenie bude koalícia potrebovať aj hlasy aspoň časti opozície, tá však považuje navrhované zmeny za kozmetické. Novely predchádzajú veľkej personálnej obmene ÚS SR. Gál upozorňuje, že pokiaľ sa parlament na zmene pravidiel nedohodne, deväť z celkovo 13 ústavných sudcov, ktorým sa vo februári 2019 končí funkčné obdobie, sa bude voliť po starom.