Polícia, prokurátor či súdy zrejme nebudú musieť riešiť aj anonymné podania

Návrh koaličných poslancov zo Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd v novele Trestného poriadku v stredu odobril Výbor pre obranu a bezpečnosť Národnej rady (NR) SR. Ak ju na októbrovej schôdzi schváli aj parlament, novela vstúpi do účinnosti od nového roku.

Toto opatrenie podľa predkladateľov prispeje k zefektívneniu činnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov aj k ochrane práv a zákonom chránených záujmov dotknutých osôb pred šikanóznymi anonymnými podaniami. Poslanci pripomínajú, že prokurátor je v súčasnosti povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, ak zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie neustanovujú inak.

"Účelom tejto novely Trestného poriadku je posilniť vlastnú rozhodovaciu činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri rozhodovaní o anonymných podaniach," dopĺňajú koaliční poslanci. Prijatím zmeny sa podľa poslancov eliminuje "zbytočná zaťaženosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovaním rôznych neopodstatnených anonymných podaní".

Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená) ešte pri predkladaní návrh nepovažovala za užitočný ani zmysluplný. Stále podľa nej musí platiť, že policajt začne trestné stíhanie aj v prípade, ak sa dozvie o skutočnostiach, ktoré odôvodňujú jeho začatie, aj inak ako z trestného oznámenia. Novela podľa Žitňanskej môže priniesť neistotu, kedy sa podaním zaoberať a kedy nie.

Policajné prezídium uviedlo, že oznámenia, ktoré sú anonymné, zvyšujú záťaž orgánov činných v trestnom konaní. Je to spojené s množstvom úkonov, ktoré by sa nemuseli vykonávať, ak by boli podané zákonom upraveným spôsobom. Prezídium tiež hovorí, že ak by Trestný poriadok anonymné podanie neumožňoval, polícia by sa i tak všetkými anonymnými podaniami zaoberala, ako sa nimi zaoberá aj v súčasnosti.