Obce majú zabezpečiť umiestnenie dieťaťa do predškolského zariadenia, navrhujú Petrík a Beblavý

BRATISLAVA - Poslanci NR SR Simona Petrík a Miroslav Beblavý chcú, aby obce boli povinné zabezpečiť umiestnenie dieťaťa do predškolskej starostlivosti s celodennou výchovou. Do parlamentu preto predložili návrh na vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti, o ktorom bude zákonodarný zbor rokovať na októbrovej schôdzi.

Za naplnenie tohto práva má podľa predkladateľov zodpovedať obec, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt. Nezaradení poslanci pri návrhu vychádzajú z programového vyhlásenia vlády, ktorá sa zaviazala „vytvárať podmienky pre harmonický rozvoj rodín v celom komplexe od vzdelávania detí, podpory mladých rodín a vytvárania funkčných predškolských zariadení“.

Súčasná situácia v obciach a mestách Slovenskej republiky podľa predkladateľov zákonným zástupcom nedáva záruku, že o ich dieťa bude v čase, keď má tri až šesť rokov, adekvátne postarané. Obce a mestá nezriedka zamietnu stovky žiadostí o prijatie do materských škôl, čo so sebou prináša mnoho problémov. Predkladatelia uvádzajú, že počet neuspokojených žiadostí je približne 7 000. Podľa Pertík a Beblavého rodičia nedokážu nájsť dostatočne zodpovednú osobu, ktorej by dieťa zverili. „Sú nútení obmedzovať svoju činnosť v zamestnaní, čo má negatívne dôsledky na rodinný rozpočet,“ argumentujú predkladatelia.

Zákonom preto predkladatelia navrhujú dať rodičom istotu, že obec pre deti miesto v materskej škole alebo detskej skupine zabezpečí, a ak nie, tak im ako náhradu poskytne aspoň finančnú pomoc vo výške rodičovského príspevku. O deti bude môcť byť postarané od ich troch rokov až do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.