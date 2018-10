Najväčšie zmeny od pádu Fica: Celé to spustí Kažimír, schyľuje sa k otrasom na ministerstvách

BRATISLAVA - Zdá sa, že špekulácie okolo Petra Kažimíra pokračujú. V poslednom období sa skloňoval jeho odchod z ministerstva financií. Namierené by mal mať do Národnej banky Slovenska na post guvernéra. Potvrdil to aj premiér Peter Pellegrini. Tieto zmeny by sa mali dotknúť aj ďalších rezortov. Rezort financií stále mlčí.

Pred pár týždňami sa okolo Petra Kažimíra spustila neprehľadná spŕška informácií. Podľa médií mal postúpiť z ministerskej stoličky na post guvernéra NBS. Neskôr sa objavili informácie, že by sa mal stať prezidentským kandidátom Smeru, keďže Miroslav Lajčák kandidovať dlhodobo odmieta. Po viacerých informáciách a podľa ministerstva financií neoverených špekulácií sám premiér Peter Pellegrini potvrdil, že Peter Kažimír mieri do NBS. Kažimíra by mal nahradiť minister hospodárstva Peter Žiga.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Kažimír v čele NBS?

Táto zmena je už takmer istá. Pellegrini uviedol, že Kažimír má záujem o pozíciu guvernéra NBS a že nie je vylúčené, že sa o toto miesto bude uchádzať ešte počas tohto volebného obdobia. Zmena zrejme nastane skôr, ako sa čakalo. Podľa informácií portálu Glob.sk by mal Jozef Makúch, súčasný guvernér NBS, čoskoro abdikovať zo svojho postu, napriek tomu, že sa mu funkčné obdobie končí až v roku 2021.

Jozef Makúch Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Post ministra financií by sa tak uvoľnil. Spočiatku sa mal stať náhradníkom bývalý šéf Finančnej správy František Imrecze. Ten však náhle z vlastného rozhodnutia odstúpil z postu riaditeľa FS po škandále s colnými podvodmi. Práve Imreczeho by chceli za šéfa financií poslanci Robert Fico a Robert Kaliňák.

Žiga šéfom financií, Glváč hospodárstva

Podľa viacerých zdrojov by sa tak v súčasnosti malo uvažovať o ďalšom náhradníkovi Kažimíra, ktorým by sa mal stať súčasný minister hospodárstva Peter Žiga. Ten však zatiaľ takéto informácie nepotvrdil, ale ani nepoprel. „Nie je dôvod komentovať hypotetické otázky a špekulácie. Prioritou sú zákony, ktoré Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do NR SR,“ uviedol v reakcii na naše otázky hovorca rezortu hospodárstva Maroš Stano.

Martin Glváč a Peter Žiga Zdroj: TASR - Martin Baumann

Pokiaľ by sme pokračovali v zmenách, ostalo by voľné miesto ministra hospodárstva. To by mal obsadiť súčasný podpredseda parlamentu a člen predsedníctva Smeru Martin Glváč. Ten akékoľvek špekulácie odmieta. „Nie a ako som už viackrát spomínal, nemám záujem o žiadne ministerské miesto,“ napísal pre Topky Glváč.

Ľudia okolo Pellegriniho vs. ľudia okolo Fica

Pri ministerských výmenách nepôjde o to, či niekto z uvedených kandidátov je kompetentný vykonávať konkrétnu ministerskú funkciu. „Skôr však o to, či pôjde o človeka aktuálneho predsedu vlády Pellegriniho alebo skôr o človeka blízkeho stále mocensky silnej kliky okolo bývalého premiéra Roberta Fica,“ uviedol pre Topky politológ Radoslav Štefančík. „Tak pán Žiga ako aj pán Glváč sa črtajú ako ľudia z prostredia pána Pellegriniho, otázne teda je, či si ľudia z okolia Roberta Fica pustia voľnú funkciu ministra financií alebo sa pustia do konfliktu s úradujúcim predsedom vlády,“ povedal politológ.

Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo

Z uvedených možností je preto zrejmé, že v prípade obsadzovania ministerských pozícií nebude rozhodovať odbornosť, ale skôr mocenské záujmy straníckych skupín. „Aj za pána Žigu aj za pána Glváča si viem predstaviť viacerých odborníkov, u ktorých by sa dalo predpokladať, že nebudú za každým druhým rozhodnutím počítať s vlastným prospechom,“ myslí si Štefančík. „Na druhej strane, aj pán Kažimír bol v porovnaní s Ivanom Miklošom svojho času zelenáčom a postupom rokov sa vypracoval za jedného z najserióznejších a najkvalitnejších ministrov smeráckych vlád, ktorý ako jeden z prvých pochopil, že ak si chce zachovať nejakú dôstojnosť, musí z tejto vlády čo najskôr zdrhnúť,“ dodal politológ.

Rezort financií mlčí

O tom, že Kažimír mieri do NBS informovali viaceré médiá už končom minulého roka. Rezort financií to vehementne odmietal. Neskôr sa objavili informácie, že by sa Kažimír mal stať aj prezidentským kandidátom Smeru a v prípade neúspechu by mal stále zabezpečené miesto v NBS. Hovorkyňa rezortu financií vtedy ostro tieto špekulácie odmietla. Ministerstvo financií si podľa nej počka na ďalšie nominácie od médií.

Ohľadom zmien v prípade Petra Kažimíra sme rezort kontaktovali. Na naše otázky zatiaľ neodpovedali.