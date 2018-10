Fico útočil v Českej televízii: Talianska mafia je výmysel, kričal v priamom prenose

Bývalý premiér a súčasne šéf najsilnejšej vládnej strany Smer včera v diskusii ČT24 hovoril o tom, čo majú spoločné alebo rozdielne Česko a Slovensko. Témou bolo sté výročie Československa, no ku koncu sa rozoberala aj súčasná politická situáciá v krajine. Vnútropolitickú situáciu síce komentovať odmietol, napriek tomu čelil mnohým otázkam, ktoré boli spojené s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Opäť hovoril o plánovanom štátnom prevrate, financovaní občianskych združení zo zahraničia a nezabudol si kopnúť do novinárov. Prepojenie talianskej mafie na úrad vlády je podľa Fica výmysel nasmerovaný proti vláde. Slovensko však miluje.

Pokus o prevzatie moci

Fico čelil aj otázke, ako prišli na to, že talianska stopa je vylúčená. „Pán redaktor, možno treba povedať dve vety a tá veta spočíva v tom, že sú nejakí ľudia obvinení. Ja som ďaleko od toho, aby som komentoval výsledky vyšetrovania. Fakt je ten, že nikto nič nevedel. Nikto netušil, kto je vrahom, nikto netušil, kto je objednávateľom, ale v priebehu 24-och hodín bolo všetko pripravené na pád vlády. Jednoducho hrubým spôsobom bola využitá vražda novinára na útok proti vláde, na zmenu mocenských pomerov,“ zopakoval Fico svoje tvrdenia, za ktorými si od tragickej udalosti stojí.

„My sme sa na to nemohli pozerať tak, že niekto má získať vládnu moc bez legitímnych demokratických parlamentných volieb. Preto došlo k rozhodnutiu a povedal som, že ja odstúpim a dáme šancu pokračovať tejto vládnej koalícii, čo sa ukázalo ako správny krok,“ povedal bývalý premiér s tým, že parlament aj vláda sú funkčné.

Všetko tu funguje

Fico zopakoval, že to, čo sa udialo na Slovensku, bol pokus o mocenskú zmenu bez parlamentných volieb. Moderátor sa ho spýtal, či ľudia nemajú právo ísť do ulíc a hovoriť, že sa im nepáči táto vláda aj keby boli výsledkom predčasné voľby. „Každý má právo ísť do ulice. Je to právo garantované Ústavou Slovenskej republiky. Hovorím teraz o niečom úplne inom. Tu boli jasné pokusy, aby vláda padla, aby sa vytvorila vláda na báze nie výsledkov parlamentných volieb, ale na báze občianskych združení, ktoré sú financované zo zahraničia,“ rozhorčoval sa Fico.

Základnou požiadavkou bola rekonštrukcia vlády alebo predčasné voľby. „Rekonštrukcia vlády nestačila, tu bolo úplne jasne nastavené na vládu, ktorá nemala mať nič spoločné s výsledkami volieb z roku 2016,“ odpovedal na otázku, čím doloží pokus zvrhnutie vlády. „Všetko funguje v tom štáte,“ povedal s tým, že všetky rozhodnutia boli správne a nebude komentovať výsledky vyšetrovania.

Talianska stopa je výmysel nasmerovaný proti vláde

Napriek tomu ho moderátor opäť vyzval, keďže vyšetrovanie verejne komentoval, pričom rázne vylúčil taliansku stopu. „Pán redaktor, to bol od začiatku výmysel, ktorý bol nasmerovaný proti vláde. To bol absolútny výmysel. My sme snáď vedeli, či nejaká talianska mafia na úrade vlády pôsobí alebo nepôsobí. Veď to bol úplný nezmysel,“ uviedol a odignoroval otázku ohľadom personálneho prepojenia na úrad vlády. „Na základe medializovaných informácií je úplne evidentné, že to bol obrovský výmysel a že to bolo zneužité proti tejto vláde,“ zopakoval.

Dnes podľa Fica odpovedajú všetci na otázku, nie kto bol vrahom, nie kto je obvinený. „Každého zaujíma, kto za tým bol a o čom to celé bolo. Ja sám som zvedavý, čo z toho vypadne,“ povedal. Talianska stopa vypadla, pretože s ňou podľa Fica už nikto nepracuje. „Už ani médiá s ňou nepracujú. Nikto s ňou nepracuje. Ona bola hrubo zneužitá,“ uviedol po tom, čo moderátor niekoľkokrát otázku zopakoval. „Dnes majú médiá taký prístup k informáciám, že keby čokoľvek tu bolo, čo by mohlo poškodiť tejto vládnej koalícii na Slovensku, tak to médiá okamžite použijú,“ uviedol Fico.

Zvláštnej mediálnej scéne na Slovensku sa musíme venovať

Moderátor ho napomenul, že medzi poškodením a kritikou je rozdiel a médiá sú tu od toho, aby kritizovali. Fico zopakoval, že má Slovensko rád a nie je v tejto relácii od toho, aby kritizoval vnútroštátnu situáciu. „Viete, my sme vo veľmi zvláštnej mediálnej situácii,“ uviedol. „Dôjdite na Slovensko a pozrite sa na kvalitu mediálnej scény a všetko pochopíte. Ja to tu nebudem rozoberať. Je to náš vnútorný problém a my sa ním musíme zaoberať. Ja sa domnievam, že sa musíme na Slovensku vrátiť k právu na odpoveď, musíme sa vrátiť k téme, čo urobíme s anonymnými diskusiami na sociálnych sieťach. Nemôže hocikto bez zodpovednosti, zakomplexovaný človek sediaci za počítačom, napísať treba ho zabiť, treba ho obesiť a nepodpíše sa pod to,“ povedal.

Moderátor ho upozornil ho na to, že to nebol prípad Slovenska. Do ulíc vyšlo desaťtisíce ľudí, ktorým niečo vadilo. „Pán redaktor, úplne otáčate debatu. Ja hovorím o tom, že Slovensko je krajina, ktorá má veľmi zvláštnu mediálnu scénu a my sa tej scéne musíme venovať. Každý má právo vysloviť svoj názor, pokiaľ je vyslovený v súlade so zákonom. Je to sväté ľudské právo, ktoré som vždy rešpektoval. Slovensko je považované za krajinu, ktorá je jedna z najslobodnejších na svete z pohľadu médií,“ uviedol a dodal, že neverí v liberálnu demokraciu, pretože takéto veci nefungujú.

Za situáciu v krajine nesie zodpovednosť vláda, čo Fico absolútne odmietol. Podľa nemôže vláda alebo volený funkcionári niesť zodpovednosť za to, že si nieto z kriminálnych dôvodov rozhodne objednaťsi vraždu. „Snáď za to nemôže niesť zodpovednosť premiér alebo volená vláda. Iné by bolo, keby tu bolo také prepojenie vlády na takúto objednávku, čo je samozrejme úplný nezmysel v prípade Slovenska,“ uviedol Fico.

Slovensko je veľmi úspešný príbeh

Robert Fico sa na úvod relácie vyjadril aj k česko-slovenským vzťahom. Vyjadril, že chce, aby vzťahy medzi týmito krajinami boli nadštandardné. „Niekedy som nazval vzťahy medzi Česka a Slovenska ako pôžičky vzájomnej dôvery. Nám sa príliš neverilo, myslím Slovensku v roku 1993. Na konci dňa musím povedať, že Slovensko je veľmi úspešný príbeh. Som za to, aby boli vzťahy mimoriadne nadštandardné bez ohľadu na to, kto sedí na premiérskych stoličkách,“ povedal.

„Keď sledujete udalosti, ktoré sa dejú okolo nás, tak sa ukazuje, že keď sme pohromade a komunikujeme spolu, tak ten hlas pätnástich miliónov ľudí je podstatne silnejší ako hlas päťmiliónovej alebo desaťmiliónovej krajiny,“ poznamenal politik. Podľa Fica nie je blízkosť a priateľskosť len teoretická a stále stoja bok po boku. „Nemôžem s vami súhlasiť, pamätám si množstvo praktických situácií. Nepodceňoval by som kvalitu česko-slovenských vzťahovať,“ uviedol.

Česká a slovenská rétorika sú podobné, myslí si expremiér. „Nikto z centrály z Bruselu nás nemôže prinútiť, aby sme niečo robili. Ak máme prejaviť solidaritu, tak na dobrovoľnej báze. Preto som rád, že to bolo Česko a Slovensko, ktoré v podstate zastavili povinné kvóty, ktoré sa ukázali ako nezmyselné, nefunkčné,“ zdôraznil šéf vládnej strany Smer.

Likvidácia Kaddáfího režimu bola chyba

V súvislosti s utečeneckou krízou pripomenul prejav zvrhnutého líbyjského vodcu Kaddáfího o tom, že ak Európa nebude s jeho krajinou spolupracovať, tak Európa "sčernie". „Namiesto toho, aby sme hľadali nejaké riešenie, tak bol Kaddáfí zabitý, režim bol totálne zlikvidovaný a Líbya v podstate neexistuje ako štát a stala sa nástupišťom pre státisíce migrantov mieriacich do Európy,“ upozornil Fico.

Dohody s podobnými štátmi pritom podľa neho nie sú jednoduché, napríklad tá s Tureckom stála krajiny EÚ tri miliardy eur. „Táto cesta bola zastavená, ale Líbya nie je pod kontrolou. Bola veľká chyba, že bol režim zlikvidovaný takto brutálnym spôsobom,“ myslí si Fico. „Dnes sme svedkami toho, že Líbya nám robí najväčšie problémy v rámci migračnej kríži.“

Rozdelenie Československa bol správny krok

Podľa Fica sa V4 často označuje za čiernu ovcu rodiny. Vyšehradskú skupinu, ktorá povinné kvóty kritizuje, považuje za odpoveď na miestnu historickú skúsenosť. „V roku 1938 nás všetci zradili. Táto skúsenosť ukazuje, že krajiny, ktoré sú v strede Európy, sa musia spoliehať hlavne samy na seba,“ vysvetlil postoj skupiny Fico s tým, že je potrebné dbať na medzinárodné právo.

„Som rád, že projekt Slovenska, ktorému v roku 1993 nikto neveril, vyšiel. Teší ma tiež, že vzťahy s Českom sú tak kvalitné, ako si nikto nevedel predstaviť. Súťaživosť je za nami, každý si ideme svojou vlastnou cestou, každý zodpovedá sám za seba a každý má svoje tempo, v podstatných veciach ale stojíme bok po boku,“ zdôraznil ďalej Fico. Pripustil zároveň, že Slovensko Českú republiku stále „dobieha“, aj keď má najnižšiu nezamestnanosť v histórii a prakticky vyrovnaný štátny rozpočet. V dôsledku sa však podľa Fica ukazuje, že aj keď bol rok 1993 náročný, rozdelenia Československa bolo správne rozhodnutie.