Gál sa dohodol so zástupcami justičných odborov: Platy porastú od januára

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti SR sa dohodlo so zástupcami justičných odborov na zvyšovaní miezd od 1. januára 2019. Uviedol to na dnešnom brífingu minister Gábor Gál (Most-Híd) s tým, že justiční zamestnanci si polepšia o 24 percent.

Aj napriek dohode stále pokračujú odbory v ostrej štrajkovej pohotovosti, pokým nebude dohoda s rezortom spravodlivosti pretavená do reality. Justiční zamestnanci ohlásili začiatkom októbra ostrú štrajkovú pohotovosť, pričom presný dátum začiatku nechceli zverejniť z taktických dôvodov. Žiadali minimálne zvýšenie o 30 percent. Gál už dávnejšie avizoval, že v rámci zákona o štátnej službe budú paušálne mzdy zvýšené, nie však o požadované percentá. Nakoniec sa obe strany dohodli na 24 percentách.

"So zástupcami sa nám podarilo uzatvoriť sociálny zmier. Štrajk teraz nebude, ale zamestnanci zostávajú v pohotovosti, pokým sa dohoda nepretaví do reality a prostriedky nebudú na účtoch zamestnancov. Musím sa poďakovať koaličným partnerom aj ministrovi financií Petrovi Kažimírovi (Smer-SD), ktorý dokázal nájsť finančné prostriedky na to, aby vôbec mohla takáto dohoda vzniknúť," povedal Gál. Finančne by si tak mali polepšiť vyšší súdni úradníci, zapisovatelia či súdni tajomníci. Gál nevedel konkretizovať sumu, ktorá pôjde do rezortu spravodlivosti zo štátneho rozpočtu.

Štrajková pohotovosť sa dotýka viac ako 4 000 zamestnancov v justícii.