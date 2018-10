Premiér Pellegrini v tom má jasno: Prioritou Slovenska je digitálna Európa

ŠTRBSKÉ PLESO – Slovensko sa bude v rámci predsedníctva v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) výrazne venovať projektu Digital Europe, teda vplyvu moderných technológií na budúcnosť členských krajín OECD. Povedal to po rokovaní s generálnym tajomníkom OECD Ángelom Gurríom v rámci Globsec Tatra Summitu 2018 na Štrbskom Plese premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD).

Slovensko bude podľa neho v rámci predsedníctva veľmi aktívne. "Je to výzva pre našu krajinu, avšak dôležité, čo si ja odnášam z rozhovoru s generálnym tajomníkom je, že napr. v oblasti vysporiadania sa s trvalo udržateľnými cieľmi a s Agendou 2030, Slovensko začína byť inšpiráciou pre ostatné členské krajiny OECD. Tie sledujú, ako sme to minulý rok intenzívne uchopili a aké výsledky sme tento rok predložili na stôl," uviedol.

Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

Ako priblížil, SR je pre iné krajiny inšpiráciou vo vytvorení vízie Slovenska cez Agendu 2030 so zapracovaním konkrétnych cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sú stanovené Organizáciou spojených národov (OSN), a rovnako aj vo vzťahu k investičnému plánu, ktorý SR prezentovala na vláde. "To sú dokumenty, ktoré majú naozaj len vyspelé krajiny a mnohé z nášho okolia takýmito dokumentmi ani nedisponujú," zdôraznil Pellegrini. Samotná tvorba, participatívny proces, spôsob, ako sa tieto dokumenty tvoria a ako sa zakomponováva trvalo udržateľný rozvoj do vízie Slovenska, bude podľa neho slúžiť príkladom aj pre ostatné členské krajiny OECD.

Pellegrini o automobilovom priemysle

Slovensko je vo veľkej miere závislé od automobilového priemyslu, a preto musí rýchlo nastupovať na trendy inovácií v tomto sektore. V centre prebiehajúcej priemyselnej revolúcie sú batérie, a to aj z pohľadu záväzku k čistej energii. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v piatok počas GLOBSEC Tatra Summitu 2018 na Štrbskom plese.

Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

"Slovensko nasleduje ambiciózny plán Európskej únie posilniť digitálnu a dátovú ekonomiku," priblížil slovenský predseda vlády s tým, že digitálna transformácia prináša veľa možností, ale aj výziev. Ako dodal, Slovensko v tomto smere pripravuje aktualizovanú národnú stratégiu.

Špecifikom slovenskej ekonomiky podľa neho je, že je vo veľkej miere závislá od automobilového priemyslu. Pomôcť diverzifikovať ekonomiku môže podľa Pellegriniho rastúci sektor dát. SR preto musí rýchlo nastúpiť na cestu trendov a inovácií v tomto sektore. V súčasnosti sú v centre priemyselnej revolúcie práve batérie, dodal premiér. "Úspešná produkcia výkonných batérií je nutnosť, ale tiež náš záväzok k čistej energii," podotkol Pellegrini, podľa ktorého si napĺňanie týchto cieľov vyžaduje multilaterálnu spoluprácu.

Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

Premiér dodal, že v Európe bude potrebné vytvoriť niekoľko desiatok podobných aliancií, aby sa pokryl dopyt. "Ja si od toho sľubujem, že Slovensko by mohlo byť súčasťou tej obrovskej vlny elektromobility a prechodu väčších častí hospodárstva na elektrinu z tých komerčných palív,“ skonštatoval Pellegrini.

Založenie Slovenskej aliancie pre batérie (Slovak Battery Alliance) oznámil podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič na piatkovom brífingu v rámci GLOBSEC Tatra Summitu 2018. Slovensko sa tak podľa Šefčoviča môže stať veľmocou nielen v oblasti automobilovej výroby, ale aj v oblasti elektromobility.