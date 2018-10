OĽaNO navrhuje zjednotiť vysielanie politiky: Orientovať sa chcú na voľby

BRATISLAVA - Umožniť vysielanie politickej reklamy aj počas volieb do orgánov územnej samosprávy, tak ako je to v súčasnosti možné v prípade volieb do Národnej rady SR a Európskeho parlamentu, či pri voľbe prezidenta SR, navrhujú poslanci NR SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Preto na októbrovú schôdzu parlamentu predkladajú návrh novely zákona o volebnej kampani. "Ďalším z cieľov návrhu zákona je upraviť postup vo vysielaní diskusných programov v čase volebnej kampane pri voľbách do orgánov územnej samosprávy tak, aby sa vysielanie týchto programov nepovažovalo za zmenu programovej služby, ktorú by vysielatelia museli dodatočne oznamovať Rade pre vysielanie a retransmisiu," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe k návrhu. Dodali, že účelom návrhu zákona je tak zjednotiť právnu úpravu vysielania politickej reklamy a diskusných programov počas volebnej kampane v župných a komunálnych voľbách s právnou úpravou, ktorá už v súčasnosti existuje v prípade volieb do NR SR, Európskeho parlamentu a pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky.

Predkladatelia poznamenali, že uplatnenie zákona o volebnej kampani počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. novembra 2017, a počas volebnej kampane v nasledujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018, odhalilo jeho viaceré problematické oblasti, ktoré možno označiť za nedostatky. Podľa nich konkrétne ide o zákaz vysielania politickej reklamy a absentujúca právna úprava týkajúca sa postupu zaraďovania diskusných programov do vysielania, na ktoré v konečnom dôsledku najviac doplatili lokálne a regionálne médiá.