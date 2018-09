Gál bude aj naďalej presadzovať návrh rezortu na zmeny pri voľbe ústavných sudcov

Podľa Gála sa výrazne sprísnia aktuálne pravidlá, napríklad novou vekovou hranicou 45 rokov, absolvovaním justičnej skúšky, či zvýšením potrebného počtu poslaneckých hlasov na 76. V súčasnosti stačí kandidátom získať nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov, najmenej však 39 hlasov. Návrh rezortu spravodlivosti čelí kritike odbornej obce aj prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorý ho dokonca označil za premárnenú šancu na zlepšenie. Návrh ústavného zákona prešiel na konci leta rokovaním vlády SR a následne na septembrovej schôdzi aj prvým čítaním v parlamente. Nie je známe, či nakoniec získa podporu 90 poslancov. Gál chce o tejto téme ešte diskutovať a prípadne zapracovať niektoré zmeny.

"Aj naďalej ho budem presadzovať a preferovať pred inými návrhmi ako najvhodnejší kompromis, ktorý zabezpečí prísnejšie kritériá a vyššiu legitimitu pre volených kandidátov. Je nepochybné, že práve návrh rezortu spravodlivosti je najlepším variantom, ktorý podstatne sprísni kritériá voľby a zároveň posilní aj kompetencie prezidenta. Je teraz preto na poslancoch Národnej rady SR, ako zodpovedne sa k veci postavia," napísal minister na sociálnej sieti. Podľa ministerského návrhu budú musieť mať kandidáti na ústavných sudcov minimálne 45 rokov, za ich zvolenie bude musieť zdvihnúť ruky aspoň 76 poslancov a budú musieť byť „všeobecne uznávanou osobnosťou v oblasti práva“.

Okrem toho budú musieť ovládať svetový cudzí jazyk a mať justičnú skúšku – buď prokurátorskú, notársku či advokátsku, alebo pravidelnú publikačnú činnosť vo svojom odbore alebo budú musieť byť vedeckými pracovníkmi. Nové podmienky sa týkajú nielen odborných schopností, ale sudcovia, ktorých si parlament po novom zvolí, budú musieť mať aj morálnu a hodnotovú integritu. Kandidát bude musieť napísať aj motivačný list. Tento koaličný návrh predstavil minister spravodlivosti Gábor Gál, v návrhu si však vie ešte predstaviť zmeny.

Vlastné návrhy predstavilo 38 odborníkov z právnej obce. Signatári tejto iniciatívy, ktorí svoj návrh predstavili ešte pred Gálom, si myslia, že na zvolenie kandidáta by malo byť potrebných 90 hlasov, ak ich nezíska, v opakovanej voľbe by mu stačilo 76 hlasov. Vek 40 rokov považujú za optimálny, aby nevyradili generáciu porevolučných právnikov. Požadujú aj verejné vypočutia a štvorročný cyklus voľby tak, aby sa nemohlo stať, že jeden parlament zvoli väčšinu sudcov. Svoj návrh predstavila aj najväčšia koaličná strana Smer-SD, ktorej predstavitelia po minulotýždňovom rokovaní s prezidentom Kiskom navrhli, aby bolo na zvolenie potrebných 90 poslaneckých hlasov, ale bez následného menovania prezidentom. Proti tomuto návrhu sa ohradil prezident Kiska a aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ktorý v nedeľu v relácii televízie Markíza Na telo povedal, že poslanci Mosta tento návrh nepodporia.

Slovensko čaká začiatkom budúceho roka masívna obmena Ústavného súdu SR, mandát vyprší deviatim z 13 sudcov. Noví sudcovia si budú talár obliekať do roku 2031. O zmene pravidiel voľby hovorí aj programové vyhlásenie vlády, zmeny začala pripravovať Gálova predchodkyňa Lucia Žitňanská. Koaličný návrh kritizoval aj prezident Andrej Kiska, ktorému NR SR zvolí 18 kandidátov, pričom on z nich deväť vymenuje. „Návrh 38 odborníkov na zmenu voľby kandidátov na ústavných sudcov je dobrou príležitosťou aj na to, aby sa zmenili súčasné požiadavky na týchto sudcov a sudkyne. Tie súčasné nie sú dostatočnou ochranou pred zlými kandidátmi, túto príležitosť by sme nemali premrhať podpriemerným riešením,“ povedal koncom mája po tom, čo mu odborníci predstavili svoj návrh.