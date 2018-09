Tvrdá reakcia Remišovej na nedávny návrh Smeru: Ústava sa nedá meniť, že niečo vymyslíte na pive

BRATISLAVA – Ústava SR sa nedá meniť tak, že sa niečo vymyslí na pive. Taká je reakcia predsedníčky opozičného hnutia OĽaNO Veroniky Remišovej na margo nedávneho návrhu vládnej strany Smer-SD, podľa ktorého by ústavných sudcov mal voliť parlament 90 hlasmi. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Poukazuje na to, že rok sa o zákone debatuje s ministrom, téme sa venujú taktiež odborná verejnosť aj právnici. Následne v auguste schváli zákon vláda, v parlamente zaň zahlasujú všetci členovia vládnej koalície a potom príde vládny Smer-SD s úplne iným návrhom.

"Hovorím, takto sa predsa riadiť štát nedá. Nedá sa meniť ústava tak, že si niečo vymyslíte pri pive. Pretože ústava je základný dokument štátu, k nemu treba mať úctu. Nie teraz prichádzať s návrhmi, ktoré sa majú vyriešiť za dva mesiace," skonštatovala Remišová. Za absurdné považuje tvrdenia o obrovskej ústavnej kríze, keďže o výmene deviatich sudcov sa vie už 12 rokov.

Na otázku, či verí, že predseda Smeru-SD Robert Fico chce ísť na Ústavný súd SR, odpovedala, že jeho motivácie nepozná, ale môže to byť jednou z možností. Druhou môžu byť podľa nej aj osobné antipatie voči prezidentovi Andrejovi Kiskovi. "To by nemalo byť v žiadnom prípade dôvodom na takéto závažné zmeny. Je to jednoducho neprijateľné," myslí si Remišová. Tej síce menovanie väčšinou hlasov neprekáža, avšak nie pri zmene celého systému.

Vyjadrenia o "vymýšľaní pri pive" si predseda koaličnej strany Most-Híd a podpredseda parlamentu Béla Bugár vyprosuje, keďže sa nič také nedeje. "To, že koaličný partner príde s nejakým návrhom, o ktorom sme nerokovali, to je jeho vec. Že to neprejde u nás, to je zasa naša vec," poznamenal Bugár, podľa ktorého by zmena podľa návrhu koaličného partnera, teda aj s "vyšachovaním" prezidenta z celej veci, cez klub Most-Híd neprešla.

Nemyslí si, že bývalý premiér ašpiruje na ústavný súd, okrem toho vraj takú možnosť už mal a nerozhodol sa pre ňu. "Viete si predstaviť, že po tom, čo sa stalo, že dostane 90 hlasov? Však rozmýšľajme predsa, na to máme mozgové závity," povedal Bugár.

Bugára odchod Žitňanskej z Mosta-Híd neteší, ale dal sa predpokladať

Odchod exministerky spravodlivosti a poslankyne Národnej rady SR Lucie Žitňanskej z Mosta-Híd síce neteší, ale dalo sa to predpokladať. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to skonštatoval predseda koaličnej strany Most-Híd a podpredseda parlamentu Béla Bugár.

"Bola pri každom rokovaní okolo vzniku tejto vlády, programového vyhlásenia vlády. A povedala, keď odstúpila ako ministerka, že čo je v programovom vyhlásení vlády, za to bude hlasovať," uviedol Bugár. Poukázal však na to, že tento aj minulý týždeň sa stalo, že za niektoré veci nehlasovala. "To znamená, že sa dalo očakávať, že je otázka času, kedy odíde," poznamenal Bugár.

Podľa predsedníčky opozičného hnutia OĽaNO Veroniky Remišovej je zbytočné v súčasnosti špekulovať, či by sa mohla exministerka spravodlivosti stať v budúcnosti členom ich klubu, prípadne súčasťou opozičnej vlády. "Pani Žitňanská sa vyjadrila jasne, že chce pomaly vycúvať z politického života," poznamenala Remišová. Pripustila, že ak by sa tieto vyjadrenia zmenili, sú pripravení si s ňou sadnúť a porozprávať sa. Momentálne to však Remišová považuje za špekulácie.

Na adresu exministerky spravodlivosti zároveň poznamenala, že si ju za niektoré zákony a kroky váži, pričom bola jedným z najrešpektovanejších členov vládnej koalície. Na druhej strane jej ale vyčíta, že dva roky podporovala vládnu koalíciu a hlasovala za programové vyhlásenie vlády.

OĽaNO si počká na kandidáta Smeru a SNS na prezidenta, hovorí Remišová

Na otázku, či OĽaNO postaví do budúcoročných prezidentských volieb vlastného kandidáta alebo podporí niektorého z existujúcich kandidátov, odpovie opozičné hnutie v zákonnom termíne do konca roka. Počkať si chce aj na to, koho nominujú koaličné strany Smer-SD a SNS. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedla predsedníčka hnutia Veronika Remišová.

"V otázke, či podporíme niekoho alebo nie, sa rozhodujeme tak, aby malo Slovensko dobrého kandidáta. Máme presnú predstavu o tom, aký by ten kandidát mal byť," skonštatovala Remišová. Ten by podľa hnutia mal obhajovať charakter štátu a pravdu.

Zároveň poznamenala, že v hnutí sa nerozhodujú na základe prieskumov. Na otázku, aké sú výsledky prieskumov, ktoré si dalo OĽaNO vypracovať, respektíve či má v klube ona najväčšiu podporu alebo niekto iný, však neodpovedala. V hre ostávajú podľa nej všetky možnosti. "Všetky alternatívy sú otvorené," poznamenala Remišová na margo toho, či je pravdepodobná aj možnosť, že by OĽaNO vlastného kandidáta nepostavilo.

Predseda koaličnej strany Most-Híd a podpredseda parlamentu Béla Bugár, ktorý je jedným z uchádzačov o funkciu prezidenta, si myslí, že spoločnosť sa za posledné roky zmenila. Pred 15 rokmi totiž povedal, že spoločnosť nie je zrelá na to, aby Slováci do vysokej politickej funkcie zvolili Maďara. "Nie je taká averzia," podotkol Bugár na margo súčasnej spoločnosti, ktorá je podľa neho pripravená aj na takéto zmeny.

Poukazuje pritom na to, že koaličná strana má napríklad samostatných kandidátov na starostov a podobne. "Tam, kde nežijú Maďari, keď toľkí Slováci alebo Rusíni sú ochotní (voliť) v mene Mosta-Híd, to znamená, že už (Slovensko) nie je také rozdelené, že Maďara nikdy," poznamenal Bugár. Ten zároveň momentálne neuvažuje, že by za nejakých okolností odstúpil pred prvým kolom prezidentských volieb. "Nemám dôvod odísť. Uvidíme, či to bude reálne, zatiaľ neuvažujem," skonštatoval Bugár s tým, že prieskumy verejnej mienky dávajú podľa neho len určitý trend, nie výsledok.