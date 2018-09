Drsný odkaz aktivistov Za slušné Slovensko: Fico je ako Mečiar, patrí na smetisko dejín

Hnutie Za slušné Slovensko po dlhšej odmlke opäť plánuje protest. Na piatok zorganizovali ďalšie zhromaždenie na Námestí SNP. „Za tých 20 rokov Slovensko prešlo dlhú cestu. Tomuto víťazstvu demokratických síl predchádzala veľká obeta novinárov, občianskych aktivistov, študentov a neposledne i politikov, ktorí sa dokázali spojiť,“ napísali organizátori.

Stojí pred nami ďalší Mečiar

„Dnes, napriek tomu, že je to už 20 rokov, žijeme časy podobné tým mečiarovským. Vražda novinára kvôli jeho práci, urážky a slovné útoky na každého, kto sa ozve proti vláde, znevažovanie občianskej spoločnosti. Žiaľ, opäť pred nami stojí ďalší Mečiar, populista najhrubšieho zrna, ktorý sa oháňa sociálnymi istotami a slovom „zadarmo“,“ uviedli na margo Roberta Fica.

Zdroj: SITA/Tomáš Benedikovič

Fico patrí na smetisko dejín

Podľa nich sa Fico bojí, lebo ho odvolali práve ľudia na námestiach, ale aj preto, lebo krajine nepomohol, no prispel k jej rozkrádaniu. „Popri tom pomáha korupčnej mafii, aby štát rozkradla. Chráni svojich ľudí a kauzy necháva zametať pod koberec,“ uviedli organizátori. „Bojí sa až tak, že nevie urobiť bez ochranky ani krok. Preto pôjdeme tento piatok znovu do ulíc. Ukážeme jemu a jeho kumpánom, že krok za krokom mu pomôžeme tam, kam patrí – na smetisko dejín,“ napísali s tým, že ich čaká dlhá cesta, ale vytrvajú. „Podarilo sa to pred 20 rokmi a podarí sa to aj dnes. My všetci sme tí, na ktorých sme čakali.“ Organizátori chystajú ďalší protest na tento piatok na námestí SNP.