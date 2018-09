Obľúbený Bezák prezradil, koho podporuje v prezidentských voľbách: Po fiasku s Bérešom zvolil ženu

„Príbeh a aktivity Zuzany som sledoval. Sú dva silné dôvody, prečo tu stojím pri pani Zuzane. Hlavný, až transcendentný, je ten, že jedna z troch ústavných funkcií na Slovensku by mala byť zastúpená ženou. A to nehovorím vo všeobecnosti, ale ženou, ktorá vo svojom živote dokázala, že stojí za spravodlivosťou a pravdou“ vyhlásil bývalý arcibiskup trnavskej arcidiecézy Róbert Bezák.

Bezák spomenul filozofiu Milana Machovca, podľa ktorého sú muži technokrati. „Chuť vládnuť nebol ženský príbeh. V ľuďoch treba obnoviť citlivosť. Tú som cítil práve v príbehu Zuzany.“ Ocenil aj jej starostlivosť o rodinu a kariérnu cestu, v ktorej podľa Bezáka nešlo o dobrý zárobok. „Vzdala sa niekoľkých lukratívnych ponúk. To mi bolo blízke. Je to taký prejav blízkosti a súcitu.“

Zdroj: Martin Bublavý

„Myslím si, že jedno z dôležitých miest na Slovensku by malo byť zastúpené práve tým človekom, u ktorého vnímame empatiu, citlivosť a citovosť,“ zhrnul emeritný arcibiskup dôvody, prečo Čaputovú podporuje.

Kandidátka Čaputová Bezákovi vyjadrila vďaku. „Je to pre mňa česť. Bezák je človek s veľmi zaujímavým a silným príbehom. Bol veľakrát skúšaný, čelil klamstvám, opovrhnutiu, samote a napriek tomu zostal rovným človekom,“ povedala Čaputová. Spomína na prvé stretnutie pred piatimi rokmi. „Aj keď sa každý z nás venujeme niečomu inému, naše hodnoty z ktorých čerpáme, sú totožné.“

Zdroj: Martin Bublavý

"Mojou snahou je prispieť k dostupnejšej spravodlivosti na Slovensku, a to pre každého rovnako. Aby prípadov, kde sa udeje krivda, bolo čo najmenej a citlivé kauzy sa neodkladali. Aj na túto zmenu sú potrebné príklady statočných ľudí ako je pán Bezák,“ vyzdvihla Bezákov príbeh Čaputová.

Čaputová, ktorú zastáva liberálne hodnoty, sa bude snažiť, aby jej voliči správne pochopili podporu bývalého kresťanského arcibiskupa. „Pre mňa sú tieto hodnoty zlučiteľné. Ja sama som veriaci človek a uznávam rešpekt k právam jednotlivca,“ odpovedala kandidátka na otázku novinárov. Aj podľa Bezáka predpoklady na súhru katolicizmu a liberalizmu na Slovensku sú, treba sa o to len snažiť.

Bezák reagoval aj stiahnutie podpory Imricha Béreša, ktorý sa do boja o Prezidentský palác chcel tiež uchádzať, no pre podozrenia z napadnutia manželky svoju kandidatúru nakoniec stiahol. „V živote sa niekedy sa rozhodujeme bez všetkých potrebných vedomostí. Nie je to zlé rozhodnutie, vrátiť sa späť, keď cesta nikam nevedie,“ uviedol Bezák.

Zdroj: Martin Bublavý

Čaputová spomenula financovanie kampane, s ktorým jej veľmi pomáha hnutie Progresívne Slovensko. Ostatné zdroje príjmov sa snažia overovať tak, aby neboli sporné. Odhalila tiež, že má momentálne vyzbieraných asi 12 tisíc podpisov. Na starosti to majú dobrovoľníci. Potrebnú kvótu teda podľa nej „v pohode stíha“.

Na margo právomocí prezidenta Čaputová povedala, že by právomoci hlavy štátu nemenila. Pozerá sa na to ako právnička. „Funkcia je veľmi silno viazaná na jednu osobu. Niekto by tie prípadné rozšírené právomoci mohol zneužiť,“ dodala Čaputová.