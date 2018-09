Hanbaté KRESBY Roberta Kaliňáka z parlamentu: Poslanec reaguje, je to MEGAKRAVINA

BRATISLAVA - Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák sa stal opäť terčom vtipov. V utorok počas brannobezpečnostného výboru si totiž, namiesto počúvania svojich kolegov, kreslil. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by nešlo o obrázky, za ktoré by mnohí žiaci v školách dostali minimálne napomenutie.

Symboly, ktorým rozumejú aj škôlkari, si na podklady počas brannobezpečnostného výboru kresli poslanec Robert Kaliňák. Znak, ktorý znázorňuje ženský pohlavný orgán sa objavil na papieri medzi rôznymi inými geometrickými útvarmi.

Zdroj: Reprofoto/TV JOJ

Exkluzívne fotografie sa podarili televízii JOJ a okamžite sa stali virálnymi. Televízia tvrdí aj to, že poslanec si hanbaté obrázky kreslil počas prejavu ministerky vnútra Denisy Sakovej. Sám Kaliňák je však presvedčený, že ide o útok na jeho osobu.

"Počas prejavu ministerky som sa zapájal do debaty, vôbec to nebolo vtedy. Okrem toho, je to porušenie listového tajomstva," povedal pre Topky.sk Kaliňák. Pýtali sme sa ho aj na symbol, ktorý znázorňuje ženský pohlavný orgán a to, prečo ho nakreslil. "Ale prosím vás, to je taká megakravina, to môže byť hocičo. Aj značka auta, to sú také veci," dostali sme vyhýbavú odpoveď.

Z fotografií je ale zrejmé, že na to, aby to bola značka auta, tam je pár čiarok navyše.