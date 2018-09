Ficov návrh o obedoch zadarmo je nedomyslený, tvrdí Remišová

BRATISLAVA - Návrh Roberta Fica (Smer-SD) o bezplatných obedoch pre všetkých žiakov základných škôl a pre deti z posledných ročníkov materských škôl je nedomyslený, pretože na Slovensku je stále mnoho škôl, ktoré nemajú školskú jedáleň. Takisto návrh nerieši ďalší závažný problém, a to kvalitu stravy. Uviedla to poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (OĽaNO).

"Dnes je viac ako 15 percent detí obéznych, no štát dáva na obedy veľmi malý príspevok, okolo jedného eura. Za túto sumu je ťažké navariť pre deti a mládež zdravý a kvalitný obed s dostatkom ovocia a zeleniny. Rodičia už nebudú priplácať za obedy, no stratia akúkoľvek kontrolu nad kvalitou obeda," uviedla Remišová. Podľa nej sa s veľkou pravdepodobnosťou kvalita obedov bude znižovať.

Poslankyňa tvrdí, že ak chceme podporiť rodičov s deťmi, stačilo by zvýšiť prídavok na dieťa. "Jednak by to zjednodušilo byrokraciu a vykazovanie žiakov a zároveň by to bolo spravodlivejšie. Často sa totiž stáva, že ak viacdetné rodiny majú malé dieťa, školopovinní súrodenci sa stravujú doma a takto žiadnu podporu nedostanú. Návrh Smeru-SD týmto rodinám vôbec nepomôže," poznamenala Remišová.

OĽaNO podľa nej na septembrovú schôdzu parlamentu predkladá návrh zákona, ktorým chce dosiahnuť to, aby každé dieťa malo právo na teplé jedlo. "Zároveň by ministerstvo malo pomôcť školám pri zabezpečení jedálne, pretože až 11 percent škôl nemá vlastnú jedáleň," skonštatovala Remišová. Dodala, že s predsedami vyšších územných celkov začínajú pracovať na pilotnom projekte na zlepšenie kvality jedla na stredných školách, ktoré sú v kompetencii krajov.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico v utorok informoval, že bezplatné stravovanie by malo platiť pre všetkých žiakov základných škôl a posledných ročníkov materských škôl od 1. januára 2019. Podľa sociálneho opatrenia strany by každé dieťa malo od štátu dostať 1,20 eura na deň na stravovanie.