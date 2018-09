Eduard Chmelár nemá problém vzdať sa počas kampane daňového tajomstva

Opatrenie by sa podľa Chmelára malo týkať všetkých kandidátov na všetky verejné funkcie vrátane členov vlády, poslancov, primátorov či predsedov vyšších územných celkov. Vyzýva na prijatie takejto komplexnej normy. Chmelár si zároveň myslí, že toto opatrenie nebude stačiť na zamedzenie volebných podvodov.

"Férovosť prezidentských volieb totiž už dnes nenarúša len to, že nejaký kandidát prekročí povolený finančný limit na oficiálnu volebnú kampaň. Oveľa viac ich narúša to, keď niektorí kandidáti blízki Prezidentskému palácu už niekoľko mesiacov pred stanoveným termínom oblepili Slovensko bilbordmi a tvária sa, že to nie je kampaň. Nie je to protiprávne, ale nie je to ani slušné," píše Chmelár.

Predseda Smeru-SD Robert Fico v júni hovoril, že jeho strana chce zmeniť zákon tak, aby kandidáti na prezidenta boli povinní vzdať sa počas kampane daňového tajomstva. Ak by to neurobili, nesmeli by kandidovať. Fico priznal, že motívom sú daňové problémy súčasnej hlavy štátu Andreja Kisku.