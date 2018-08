FOTO Vedci vyjadrili nespokojnosť so situáciou v SAV aj pred Úradom vlády SR

BRATISLAVA – Slovenská akadémia vied (SAV) je stále v kritickom stave, keďže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nesplnilo požiadavku predošlého protestu a nezapísalo organizácie SAV do registra verejných výskumných organizácii (VVI). Uviedli to organizátori z iniciatívy Veda chce žiť počas utorkového protestného zhromaždenia, ktoré prebieha na Námestí slobody v Bratislave.

Podľa organizátorov protestov "pretrváva ochromenie chodu ústavov a obavy o budúcnosť." Zhromaždením zároveň apelujú na štátne orgány, aby ukončili stav právnej neistoty a nastolili zákonnosť. Predseda Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Richard Raši (Smer-SD) zvolal na štvrtok 23. augusta mimoriadne zasadnutie, aby sa všetko potrebné ohľadom SAV vydiskutovalo na neutrálnej pôde. O zvolanie zasadnutia požiadal v utorok predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).

Zdroj: SITA/Diana Černáková

"Dnes sme tu preto, lebo sme sa nepohli významne ďalej, v tom, že SAV by mala byť úplne regulérne zaregistrovaná do registra VVI. Všetky argumenty sú v zásade irelevantné. My sme tu preto, aby sme to verejnosti vysvetlili, ale poprosili o pomoc aj vládu SR v tejto kauze, pretože sa cítime bezmocní a cítime sa trošku šikanovaní," povedal predseda SAV Pavol Šajgalík. Pripomenul, že v utorok boli vyhlásené nové výzvy pre štrukturálne fondy.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

"Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) sa vyjadrila, že sa môžeme do nich zapájať. Ja potom nerozumiem stanovisku, ktoré sme dostali cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja, že ministerstvo školstva im neodporučilo, resp. zakázalo podpisovať zmluvy so SAV," povedal Šajgalík s tým, že od 1. júna žijú v stave, ktorý pripomína kómu. Inštitúcia sa podľa neho venuje úplne iným veciam ako tým, na čo je zriadená.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Podľa zákona o VVI, ktorý schválila vlani Národná rada SR, sa mali od 1. júla všetky organizácie SAV stať VVI. Na ich vznik bolo potrebné, aby ich ministerstvo školstva zapísalo do registra. To sa doteraz nestalo. Podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka je odmietanie zápisu zo strany ministerstva protizákonné, čo potvrdzuje aj právna analýza, ktorú si dala akadémia vypracovať.

Ministerka školstva v utorok na tlačovej konferencii uviedla, že neodporúča SAV, aby sa zaregistrovala spätne k 1. júlu ako VVI. Podľa Lubyovej by to bol komplikovaný proces. Ak podľa nej SAV tvrdí, že vznikli 1. júla, tak už mali mať otvorené účtovné knihy a vstupné súvahy. Rezort odporúča SAV, aby VVI vznikli podľa zákona o VVI.

Podľa ministerky nie je vhodné celú situáciu riešiť cez Generálnu prokuratúru SR. „My si neželáme, aby mali na SAV chaos. Robíme kroky, píšeme, rokujeme s každým, ale my sme najhorší. Za to, že sa snažíme, aby boli dodržiavané zákony, za to, aby majetok štátu bol prevedený za transparentných podmienok, aby boli dodržané zákony registrácie," uviedla šéfka rezortu. Podľa jej slov je proces rozbehnutý a je potrebné ďalej rokovať. Zároveň dodala, že návrh na zapísanie do registra musí podať SAV.

Zdroj: SITA/Diana Černáková