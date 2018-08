Rezort školstva a SAV sa konečne dohodli: Veci sa hýbu dopredu, toto bude teraz nasledovať

BRATISLAVA - Rezort školstva sa so Slovenskou akadémiou vied (SAV) dohodli na ďalšom postupe pri registrácii ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI). Vo štvrtok to potvrdil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

V stredu (22.8.) sa na pôde ministerstva školstva uskutočnilo rokovanie medzi ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou (nominantka SNS), predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom a za účasti Rašiho a predsedu výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a poslanca Národnej rady (NR) SR Ľubomíra Petráka (Smer-SD).

"Z výsledkov rokovania vyplynulo, že náležitosti zákona o SAV, ktoré mali byť dodané do 31. mája, boli dodané do 28. júna, okrem vnútorných predpisov VVI, tie boli dodávané v období medzi 20. júlom a 27. júlom. Ministerstvo preto nemohlo vykonať registráciu v požadovanom termíne. Retroaktívne konanie, teda spätná registrácia, nie je prípustné," uviedol rezort školstva vo svojom písomnom stanovisku.

Vzhľadom na to, že novela zákona o SAV bola vrátená prezidentom a bude prerokovaná na najbližšej schôdzi NR SR 11. septembra, zúčastnené strany sa dohodli, že ministerstvo školstva bude konať vo veci registrácie podľa zákona o SAV a zákona o VVI do 11. septembra. "Zúčastnené strany sa tiež dohodli, že SAV vyhotoví vstupné súvahy VVI SAV a poskytne ich v rámci spoločnej pracovnej skupiny ministerstvu školstva a SAV na účely overenia kladného vlastného imania pri vzniku VVI," uviedlo ministerstvo. SAV zašle kópie protokolov o majetku štátu, ktorý by mal prejsť na VVI, na ministerstvo školstva a ministerstvo financií.

"Vzhľadom na dosiahnutie dohody dnešné mimoriadne rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie považujeme za bezpredmetné," uviedlo ministerstvo školstva. "Výsledkom rokovaní je konsenzus o ďalšom postupe, ktorý, verím, že vyrieši súčasnú patovú situáciu v termíne do 11. 9. 2018. Do tohto termínu môžeme postupovať podľa súčasne platnej legislatívy o SAV," uviedol Raši. Prípadné prelomenie veta prezidenta NR SR a novelizácia zákona by preto podľa Rašiho nemali dosah na súčasnú situáciu. "Podľa súčasného zákona do tohto termínu môže dôjsť k dokončeniu celého procesu a dokompletizovaniu procesu transformácie SAV na VVI," povedal Raši.