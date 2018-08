Gröhling: Ministerka Lubyová škodí slovenskej vede, hrozí ďalší útok na SAV

BRATISLAVA - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) svojím pretrvávajúcim konfliktom so Slovenskou akadémiou vied (SAV) škodí slovenskej vede. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS).

Konflikt, ktorý vyvolala ministerka školstva so SAV, bude mať podľa Gröhlinga katastrofálne dôsledky na vedu a výskum na Slovensku. Vďaka konaniu ministerstva Agentúra na podporu výskumu a vývoja nemôže financovať jednotlivé granty SAV.

Podľa poslanca môže nasledovať ďalší útok. "SAV nemá garantovaný rozpočet na budúci rok. Ministerka nepodpísala stabilizačnú zmluvu, ktorá zabezpečovala akadémii vied stabilný rozpočet každý rok. Možno preto očakávať, že ministerka bude šikanovať akadémiu naďalej a v novom roku jej zníži rozpočet," uviedol Gröhling. Zároveň upozornil, že spoločnosť Taylor Wessing vypracovala komplexnú právnu analýzu, ktorá dáva za pravdu SAV a odporúča jej dať podnet na prokuratúru pre nečinnosť ministerstva. "Prečo ministerstvo túto právnu analýzu ignoruje? SNS opäť dokazuje, že má za lubom niečo iné, napr. zoštátnenie SAV bez náhrady," dodal Gröhling.

Ministerstvo školstva ústavy SAV odmieta do registra verejných výskumných inštitúcií (VVI) zapísať protizákonne. Už 41 dní sú právnickými osobami, ktoré nečinnosťou ministerstva nikde nefigurujú, nemôžu byť partnerom pre akúkoľvek spoluprácu ani žiadateľom. Uviedol to v piatok predseda SAV Pavol Šajgalík. Podľa neho tento stav nemôže zmeniť ani novela zákona o SAV schválená parlamentom 17. júna a vetovaná prezidentom. Novela podľa neho nerieši existenciu VVI od 1. júla až do jesene, kedy bude novela najskôr opäť schválená. Výsledkom by predovšetkým bolo, že organizácie SAV nakoniec môžu prísť o majetok, ktorý bol v správe akadémie a na základe riadneho súpisu už prešiel do ich vlastníctva. Podľa Šajgalíka by išlo o zoštátnenie bez náhrady.

Rezort školstva v snahe čo najskôr riešiť vzniknutú situáciu ohľadom registrácie ústavov SAV do registra o VVI ponúkalo a ponúka registráciu podľa zákona o VVI. Ten schválila Národná rada SR 19. júla. "Návrh však musí podať SAV. Ministerstvo stále zdôrazňuje, že nátlakovými akciami ani protestmi nie je možné vynucovať porušovanie zákona," uviedol rezort. Spätná registrácia podľa neho nie je možná, pokiaľ SAV nechce využiť registráciu podľa zákona o VVI.