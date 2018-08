Ficovi praskli nervy: Nepoznám prezidenta, ktorý by tak očierňoval vlastnú krajinu ako Andrej Kiska

BRATISLAVA - Nepoznám žiadneho prezidenta v Európskej únii alebo vo svete, ktorý by tak útočil a očierňoval vlastnú krajinu ako Andrej Kiska. Uviedol to predseda strany Smer-SD Robert Fico vo videu na sociálnej sieti Facebook.

"Nepoznám žiadneho prezidenta okrem Andreja Kisku, ktorý bez hanby pokračuje vo výkone svojej funkcie, hoci je preukázateľne daňovým, volebným a zdá sa, že aj pozemkovým podvodníkom. Nepoznám žiadneho prezidenta okrem Andreja Kisku, ktorý by zneužíval svoju nadstranícku funkciu na čisto osobné politické ciele, a ktorý by bez akýchkoľvek dôkazov obviňoval výkonných politikov a politické strany z páchania najzávažnejších trestných činov," reagoval Fico vo videu. Podľa neho prezident Kiska prekročil všetky hranice práva a slušnosti, keď obvinil stranu Smer-SD, že podľa nemeckých vyšetrovateľov pomohla uniesť vietnamského občana Trinh Xuan Thanha z Nemecka do Vietnamu.

"Takéto závažné obvinenie celej politickej strany Smer-SD prišlo po tom, ako predseda vlády Peter Pellegrini oprávnene vytkol Andrejovi Kiskovi, že hovorí o Slovensku ako o mafiánskom štáte, a to len preto, že vyplávali na povrch jeho daňové a volebné podvody," uviedol Fico a odkázal prezidentovi, že by mal prestať politikárčiť a mal by sa venovať svojmu úradu, "pretože nie je vo svete braný vážne. Ak ho doteraz ako hlavu štátu nepozvali do Bieleho domu, Buckinghamu, ani do Kremľa, ani do Pekingu, nemožno hovoriť o váženom prezidentovi. Alebo nech okamžite odstúpi a vstúpi do politického ringu, kde bude musieť bez ochrany politickej funkcie viest politicky súboj, ktorý doteraz vedie neférovo, neseriózne a v rozpore so zákonom," dodal na záver na sociálnej sieti Fico.

Ako informoval vo štvrtok 2. augusta Denník N, nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnil správu, podľa ktorej nemeckí vyšetrovatelia už nepochybujú o tom, že na únos vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha bol použitý aj slovenský vládny špeciál. Vietnamského podnikateľa podľa informácií nemeckých médií v lete minulého roka pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave. Bolo to v čase, keď sa tam vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák stretol s vietnamským ministrom. Slovenská strana tiež vietnamským partnerom požičala vládny špeciál na prepravu z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Moskvy. To potvrdilo aj ministerstvo vnútra. Trinh Xuan Thanha vo Vietname odsúdili na dva doživotné tresty.