MIMORIADNE Nová kríza, a nie je to kvôli kauze únosu: SNS hovorí o porušení koaličnej zmluvy

SNS vo svojom stanovisku uviedlo, že Katarína Cséfalvayová ukazuje, že svoju funkciu nezvláda. SNS sa od mimoriadnej schôdze výboru dištancovalo a žiada zmenu na poste jeho predsedu. SNS skonštatovala, že dnešná mimoriadna schôdza nebola zvolaná po dohode s koaličnými partnermi a obsahom svojho programu smerovala mimo rámca vecných oprávnení výboru. Pred rokom sám Danko koaličnú zmluvu vypovedal.

Danko žiada odchod Cséfalvayovej

SNS podľa svojich slov podporuje spoločné postoje vlády SR voči narušiteľom medzinárodného systému. „Oficiálne reakcie štátnych inštitúcií na rozličné podnety však musia byť v zmysle koaličnej dohody vždy koordinované a zosúladené,“ povedala. „Svojvoľné konanie predsedníčky výboru pani Kataríny Cséfalvayovej pri zvolaní výboru, ako aj presadzovaní prijatia uznesenia však prebiehalo v príkrom rozpore s písomne dohodnutými pravidlami spolupráce koaličných partnerov a je nezlučiteľné s ďalším pôsobením pani Cséfalvayovej v tejto zodpovednej funkcii,“ uviedla v stanovisku SNS.

„Preto Slovenská národná strana v reakcii na konanie pani predsedníčky Zahraničného výboru NR SR požaduje od koaličných partnerov, aby po dohode na Koaličnej rade zabezpečili okamžitú výmenu na poste predsedu uvedeného výboru,“ napísala strana. Podľa strany došlo k hrubému porušeniu koaličnej zmluvy.

Podľa Bugára reaguje SNS zasa prudšie, ako treba

Béla Bugár nepovažuje dnešné uznesenie parlamentného zahraničného výboru za porušenie koaličnej zmluvy. „Ani jeden koaličný poslanec na výbore nebol,“ komentoval neúčasť zákonodarcov za Smer a SNS predseda Most-Híd pre Denník N. „Ak by na výbore boli a povedali by, že s uznesením nesúhlasia, a napriek tomu to prejde vďaka opozičným hlasom, potom by išlo o porušenie koaličnej dohody. Ale ani jeden tam nebol, takže ani jeden nepovedal, že s tým nesúhlasí,“ povedal.

„SNS zasa reaguje prudšie, ako treba,“ dodal na adresu reakcie SNS Béla Bugár. Podľa denníka predsedovi Mosta-Híd už volal predseda parlamentu a SNS Andrej Danko, že s uznesením majú problém. Problémy v koalícii si však podľa Bugára vyriešia sami. „Dnešné zasadnutie Zahraničného výboru bolo avizované dostatočne vopred, pričom koaliční predstavitelia mali text navrhovaného vyhlásenia k dispozícii týždeň. Nikto z nich vopred a ani na samotnom zasadnutí výboru neavizoval predsedníčke výboru Kataríne Cséfalvayovej problém s jeho obsahom, preto sa nemôže jednať o porušenie koaličnej zmluvy. Vyhlásenie pritom vychádza z oficiálnej línie slovenskej zahraničnej politiky ako aj z Programového vyhlásenia vlády, za ktoré hlasovali všetci koaliční poslanci,“ uviedla v stanovisku pre Topky hovorkyňa Mosta Klára Debnár.

Zahraničný výbor Národnej rady SR prijal stanovisko, ktorým odmietol legitimizáciu anexie a okupácie Krymu návštevami ústavných činiteľov SR. Poslanci výboru tak urobili po tom, čo nezaradený poslanec Peter Marček prednedávnom navštívil Krym. Poslanci za SNS a Smer-SD sa z rokovania ospravedlnili.

Smer-SD je proti vytváraniu napätia vo vnútri koalície

Predstavitelia vládnej koalície by sa mali zdržať krokov, ktoré medzi nimi spôsobujú napätie. Strana Smer-SD to uviedla v reakcii na obvinenie SNS, že predsedníčka parlamentného zahraničného výboru Katarína Cséfalvayová (Most-Híd) svojím postupom porušila koaličnú zmluvu a preto žiadajú jej odstúpenie.

"V čase, keď vládna koalícia čelí ďalšiemu hrubému útoku zo strany opozície, prezidenta a médií, by sa mali jej predstavitelia vyvarovať akýchkoľvek krokov, ktoré by vytvárali napätie medzi koaličnými partnermi," tlmočil názor Smeru-SD hovorca strany Ján Mažgút.

Reakcia Cséfalvayovej

Na vyjadrenie SNS reagovala aj predsedníčka výboru Cséfalvayová s tým, že svojimi postojmi vždy podporovala a presadzovala do praxe oficiálne európske a euroatlantické smerovanie slovenskej zahraničnej politiky, ktoré je zakotvené aj v Programovom vyhlásení vlády SR. "Aj dnešné rokovanie výboru bolo zvolané so zámerom prijať stanovisko, ktoré potvrdí a podporí zahraničnú politiku tejto vlády, preto ma prekvapuje reakcia koaličného partnera. Nevidím dôvod dobrovoľne odísť z pozície predsedníčky zahraničného výboru a odovzdávať tak priestor politikom, ktorí spochybňujú napĺňanie priorít oficiálnej slovenskej zahraničnej politiky a jej hodnotové ukotvenie," reagovala.