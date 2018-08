Robert Kaliňák, Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA – Začalo sa to nenápadne. Informácia o únose vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanh z územia Nemecka vietnamskými agentmi. Bolo to takmer na deň presne pred rokom. Táto správa by hneď zanikla na pozadí dôležitejších udalostí.