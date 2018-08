Sonda do mysle smerákov po kauze únosu: Smer chce odstaviť Kisku predčasnými voľbami

Po pokojnejšom období bude vláda zrejme čeliť ďalšej politickej kríze. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej prešla vláda čiastočnou rekonštrukciou. Po mnohých protestoch, kedy desaťtisíce ľudí vyšlo do ulíc, sa situácia na chvíľu upokojila. Nové zistenia v rok starej kauze únosu vietnamského občana zrejme spôsobia ďalšie otrasy vo vládnej koalícii. V kuloároch sa dokonca šepká, že to bude buď Kaliňák, alebo vláda. Politológ Radoslav Štefančík okomentoval pre Topky súčasné dianie na politickej scéne.

Predčasné voľby by vyhovovali jedine koalícii

Podľa Štefančíka kauza únosu vietnamského občana nie je dôvodom na predčasné voľby. „Napokon je to kauza stará niekoľko mesiacov, hlavným aktérom je občan Vietnamu, s ktorým sa slovenská verejnosť nevie identifikovať, na rozdiel od zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Takže táto kauza nemá predpoklady, aby ohrozila voličské preferencie,“ povedal politológ.

„Ak by kauza predsa len vyústila do predčasných volieb, nebude to kvôli únosu občana Vietnamskej republiky, ale kvôli chladnej kalkulácii lídrov vládnych strán, keďže práve koaličným stranám by predčasné voľby vyhovovali najviac,“ povedal Štefančík s tým, že prezident Kiska ešte stále nie je zorientovaný vo svojej politickej budúcnosti. „Pri skrátenom volebnom období by to bol práve on, kto by ťahal za kratší koniec.“

Vládne strany sa Kisku boja, ohrozil by Smer

Podľa politológa teda z predčasných volieb skôr viťaží koalícia. „Smer spolu s ostatnými vládnucimi stranami môžu kalkulovať s predčasnými voľbami, pretože popularita Andreja Kisku kombinovaná s jeho politickými ambíciami môže vážne ohroziť účasť Smeru v budúcej vláde. Kiskove politické plány sú dnes najväčším nebezpečenstvom pre Smer,“ konštatoval Štefančík. „Na druhej strane, predčasné voľby môžu vyhovovať aj Mostu-Híd, keďže jeho bývalý člen Zsolt Simon ohlásil vznik novej strany zameranej na záujmy maďarskej menšiny,“ povedal politológ.

Ak budú voľby v riadnom termín, Simon môže vybudovať základňu nového subjektu, ktorý bude vážnym konkurentom Mostu-Híd. „A napokon, predčasných volieb sa nemusí obávať ani SNS. Preferencie jej výrazne nevzrástli ani po odleve voličov od Smeru, takže prešľapuje na mieste, ale v novej vláde, pri slabšom Smere, by si mohla vyrokovať lepšie postavenie. Domnievam sa teda, že prípadné predčasné voľby sa budú konať po tichej dohode šéfov všetkých troch koaličných strán,“ myslí si Štefančík.

Nesvojprávna Saková

Prezident Andrej Kiska včera vo svojom vyhlásení povedal, že súčasná ministerka Denisa Saková stratila jeho dôveru. „Myslím, že Kiska nedôveroval Sakovej už v momente, keď ju vymenoval do funkcie ministerky vnútra. Teraz len prišla vhodná príležitosť, aby jej to povedal aj takto verejne. Od začiatku ju považuje za predĺženú ruku Roberta Kaliňáka, za marionetu bývalej vlády, resp. nesvojprávnu osobu v niektorých rozhodnutiach v rámci rezortu,“ uviedol politológ s tým, že zo strany prezidenta nejde o žiadnu novinku. „On tejto osobe nedôveroval od začiatku.“

Bolo psou povinnosťou hlavy štátu reagovať

Generálny prokurátor Čižnár a premiér Pellegrini označili Kiskove pondelkové vyhlásenie skôr za politiku ako reálnu skutočnosť. Čižnár dokonca uvažoval o zrušení stretnutia. Fico ho na Facebooku vyzval, aby odstúpil. Podľa politológa sú však práve verejné vyjadrenia spôsobom, akým môže prezident reálne ovplyvniť politiku. „Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, prezident nemá reálne právomoci, aby v podobných prípadoch konal. Jediným spôsobom, ako môže politiku reálne ovplyvňovať, sú verejné vyjadrenia,“ povedal Štefančík.

V tejto kauze je podľa politológa jasné, že buď zlyhal štát, resp. štátne orgány, alebo sa štátne orgány zapojili priamo do zločinu v spolupráci s režimom, ktorý v žiadnom prípade nemožno považovať za demokratický. „Bolo psou povinnosťou hlavy štátu reagovať na tento prípad a svojimi slovami mu pripísať patričnú náležitosť,“ okomentoval Kiskove slová.

Emotívny bol len Čižnár

Generálny prokurátor sa zdržal na stretnutí najvyšších ústavných činiteľov necelú štvrťhodinku. Potom zvolal vlastnú tlačovku, na ktorej povedal, že radšej informuje médiá sám osobne. Kiskovi zodpovedal jednu otázku, či bude vyšetrovanie objektívne. Čižnár odpovedal, že bude a odišiel. „Žiaľ, ak tu bol niekto emotívny, tak to bol generálny prokurátor. Ten ako obyčajne zvolal tlačovku, zahral nejaké dramatické divadlo, ale na rozdiel od nemeckých vyšetrovateľov, od ktorých čerpajú informácie nemecké denníky, nepovedal obyvateľom Slovenska, k prípadu dokopy nič. Takže v akcieschopnosti zatiaľ vedú nemeckí vyšetrovatelia,“ uviedol na adresu Čižnárovej tlačovky Štefančík.

Detektor lži nie je relevantný dôkaz

Na margo Kaliňákovej stratégie a Ficových útokov na Kisku a „protivládne“ médiá Štefančík uviedol, že „postup oboch Robertov je rozdielny“. „Kaliňák pôsobí bezradne, zamotáva sa do svojich tvrdené. Nemožno vylúčiť jeho obavu z toho, že prípad vyšetruje Krajinský kriminálny úrad v Berlíne a nielen bývalý Ficov spolužiak z vysokej školy,“ uviedol politológ. „Hoci všetci vieme, že detektor sa nepovažuje za relevantný dôkaz. Ono to ale potom svedčí o tom, že naše bezpečnostné zložky sú úplne na nič,“ reagoval na vyhlásenia Kaliňáka, ktorý absolvoval detektor lži.

Fico nemá situáciu pod kontrolou, hľadá imaginárneho nepriateľa

Naopak, Fico zvolil podľa Štefančíka jeho tradičnú stratégiu, kedy pred zodpovednosťou uteká tým, že obviňuje všetkých možných ľudí, len nie konkrétnych zodpovedných. „Hľadá imaginárneho nepriateľa, ktorými sú raz Rómovia, inokedy migranti, tradične novinárske prostitútky a momentálne aj tzv. Sorosove deti. Aj z jeho vyjadrení ale cítiť bezmocnosť. Je vidieť, že situáciu nemá pod kontrolou a jeho panstvo nad Slovenskom pomaly speje k svojmu koncu,“ uviedol politológ.