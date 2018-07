Dobrá správa pre študentov: Reforma fondu na podporu vzdelávania, ktorý poskytuje pôžičky

Na snímke vľavo predseda Študentskej rady vysokých škôl Bálint Lovász a vpravo ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová počas brífingu po skončení spoločného rokovania na tému Fond na podporu vzdelávania a pomoc mladým ľuďom a študen, Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Fond na podporu vzdelávania, ktorý poskytuje pôžičky študentom, učiteľom, mladým výskumným pracovníkom či umeleckým pracovníkom, by sa mal zreformovať. Zhodli sa na tom ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) a predseda Študentskej rady vysokých škôl Bálint Lovász na stredajšom stretnutí v Bratislave. Zmeny, o ktorých chcú ďalej rokovať, by mali zefektívniť pôžičky a pomôcť vyššiemu počtu študentov ako v súčasnosti. Hovoria aj o potrebe dofinancovať fond, malo by ísť o niekoľko miliónov eur.