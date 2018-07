Voľby do europarlamentu by sa mali zlúčiť s jedným kolom prezidentských volieb, navrhuje SaS

BRATISLAVA - Umožniť konanie prvého kola alebo druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky s voľbami do Európskeho parlamentu v jeden deň, v rovnakom čase a prostredníctvom spoločných volebných komisií navrhujú poslanci Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Martin Klus a Milan Laurenčík.

Preto na septembrovú schôdzu parlamentu predkladajú návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Podľa predkladateľov táto zmena môže priniesť dvojaký efekt, a to finančné úspory a vyššiu účasť voličov vo voľbách. "S vyššou účasťou priamo súvisí aj ušetrená celoeurópska blamáž za najnižšiu volebnú účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu v ich histórii, ktorú Slovensko dosiahlo v roku 2014," uvádzajú v dôvodovej správe k návrhu novely poslanci.

Zároveň pripomínajú, že Národná rada Slovenskej republiky schválila 21. marca 2017 novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá logicky a racionálne zlúčila konanie volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí. "Analogicky k uvedenej legislatívnej norme bol s prihliadnutím na niektoré špecifiká volieb prezidenta Slovenskej republiky a volieb do Európskeho parlamentu vypracovaný aj tento návrh zákona. Základnou odlišnosťou volieb prezidenta je, že ich termín sa môže pod vplyvom nepredvídateľných okolností meniť. Týmito nepredvídateľnými okolnosťami môže byť napríklad odstúpenie prezidenta z funkcie alebo jeho úmrtie počas jeho funkčného obdobia," približujú liberáli.

Už od roku 1999, keď sa na Slovensku po prvýkrát konali priame voľby prezidenta, sa koná inaugurácia prezidenta 15. júna. Voľby do Európskeho parlamentu sa tradične konajú koncom mája. "Táto konštelácia je ideálna pre zlúčenie volieb a získanie synergického efektu z tohto zlúčenia," uzatvárajú poslanci.